Присвята всім українцям: Ірина Білик презентувала нову версію суперхіта «Ми будем разом»

Нещодавно Ірина Білик порадувала шанувальників українською версією пісні «Сніг», що отримала не лише нове звучання, а й нові — актуальні — сенси. Нині ж вона представила апгрейд ще одного легендарного треку «Ми будем разом». Вона зізналась, що під час роботи над піснею вийшла за межі перекладу й переосмислила текст, заклавши в нього більш глибокі меседжі. Крім того, хіт артистка присвятила всім українцям, які наразі переживають темні часи, але завдяки єднанню та вірі рішуче йдуть до Перемоги.

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«Ця пісня — гімн оптимізму та надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності та мріє про світле майбутнє разом. Сьогодні ми об’єднані як ніколи і маємо тримати цей настрій до нашої світлої Перемоги. Допомагати одне одному та розуміти біль ближнього. Адже ми українці, ми сильні!» — коментує прем’єру Ірина Білик.

Відомо, що «Ми будем разом» та «Сніг» увійдуть до нового українськомовного альбому найкращих хітів Ірини Білик за всю її кар’єру. Реліз альбому заплановано на другу половину 2024 року.

Нагадаємо, що Ірина Білик потужно відповіла Кіркорову, який цинічно виконав її хіт в окупованій Горлівці.

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