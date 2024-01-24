Український фільм потрапив у номінацію на «Оскар»: хто претендує на перемогу

Вдруге в історії український фільм потрапив у номінацію премії Американської кіноакадемії «Оскар». Стрічка журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» боротиметься за нагороду в категорії «Повнометражний документальний фільм», хоча була заявлена також на номінацію «Найкращий міжнародний повний метр». Над картиною також працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

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У фільмі показані перші дні повномасштабного російського вторгнення в Маріуполі: як ворог нещадно нищив місто та його мирних мешкаців, бомбив будинки та лікарні, як люди змушені були виживати в холоді, без їжі та води.

Фільм Мстислава Чернова вже став найкасовішим документальним фільмом в Україні та отримав чимало міжнародних нагород, серед яких «Санденс», Cinema for Peace 2023. А також був номінований на кінопремію BAFTA Film Awards.

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Українська стрічка змагатиметься за «Оскар» з такими картинами: «Бобі Вайн: Народний президент», «Вічна памʼять», «4 дочки» та «Вбити тигра».

Пропонуємо ознайомитися з іншими номінантами на премію «Оскар-2024».



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Найкращий актор другого плану:

Стерлінг Браун («Американське чтиво»),

Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»),

Роберт Дауні Молодший («Оппенгеймер»),

Раян Гослінг («Барбі»),

Марк Руффало («Бідолашні створіння»).

Найкраща акторка другого плану:

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Емілі Блант («Оппенгеймер»),

Даніель Брукс («Барва пурпурова»),

Амеріка Фарерра («Барбі»),

Джуді Фостер («Даяна Наєд»),

Да'Він Джой Рендольф («Залишені»).

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

«Після»,

«Непереможний»,

«Лицар удачі»,

«Червоне, біле і синє»,

«Дивовижна історія Генрі Шугара».



Найкращий оригінальний сценарій:

«Анатомія падіння»,

«Залишені»,

«Маестро»,

«Травень, грудень»,

«Минулі життя».

Найкраща оригінальна пісня:



«The Fire Inside» («Flamin' Hot»),

«I'm Just Ken» («Барбі»),

«It Never Went Away» («Американська симфонія»),

«Wahzhazhe (A Song For My People) «("Вбивці квіткової повні»),

«What Was I Made For?» («Барбі»).



Найкраща музика до фільму:

«Американське чтиво»,

«Індіана Джонс і реліквія долі»,

«Вбивці квіткової повні»,

«Оппенгеймер»,

«Бідолашні створіння».

Найкращий іноземний фільм:

«Я -капітан» (Італія),

«Ідеальні дні» (Японія),

«Снігова спільнота» (Іспанія),

«Вчительська» (Німеччина),

«Зона інтересів» (Велика Британія).



Найкращий анімаційний фільм:

«Хлопчик і птах»,

«Елементарно»,

«Німон»,

«Мрії робота»,

«Людина павук: Павутиння всесвітів».

Найкраща чоловіча роль:

Бредлі Купер,

Колман Домінго,

Пол Джаматті,

Кілліан Мерфі,

Джеффрі Райт.

Найкраща жіноча роль:

Аннетт Бенінг,

Лілі Гладстон,

Сандра Гюллер,

Кері Малліган,

Емма Стоун.

Найкращий режисер:

Джонатан Ґлейзер («Зона інтересів»),

Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»),

Крістофер Нолан («Оппенгеймер»),

Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»),

Жустін Тріє («Анатомія падіння»).

Найкращий фільм:

«Американське чтиво»,

«Анатомія падіння»,

«Барбі»,

«Залишені»,

«Вбивці квіткової повні»,

«Маестро»,

«Оппенгеймер»,

«Минулі життя»,

«Бідолашні створіння»,

«Зона інтересів».

Нагадаємо, 96-та церемонія премії «Оскар» відбудеться в Голлівуді у театрі «Долбі» 11 березня о 1 годині ночі.

У січні в Лос-Анджелесі відбулася 75-та церемонія вручення телевізійних премій «Еммі»: хто отримав нагороди.

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