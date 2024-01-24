Український фільм потрапив у номінацію на «Оскар»: хто претендує на перемогу
Вдруге в історії український фільм потрапив у номінацію премії Американської кіноакадемії «Оскар». Стрічка журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» боротиметься за нагороду в категорії «Повнометражний документальний фільм», хоча була заявлена також на номінацію «Найкращий міжнародний повний метр». Над картиною також працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.
У фільмі показані перші дні повномасштабного російського вторгнення в Маріуполі: як ворог нещадно нищив місто та його мирних мешкаців, бомбив будинки та лікарні, як люди змушені були виживати в холоді, без їжі та води.
Фільм Мстислава Чернова вже став найкасовішим документальним фільмом в Україні та отримав чимало міжнародних нагород, серед яких «Санденс», Cinema for Peace 2023. А також був номінований на кінопремію BAFTA Film Awards.
Українська стрічка змагатиметься за «Оскар» з такими картинами: «Бобі Вайн: Народний президент», «Вічна памʼять», «4 дочки» та «Вбити тигра».
Пропонуємо ознайомитися з іншими номінантами на премію «Оскар-2024».
Найкращий актор другого плану:
- Стерлінг Браун («Американське чтиво»),
- Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»),
- Роберт Дауні Молодший («Оппенгеймер»),
- Раян Гослінг («Барбі»),
- Марк Руффало («Бідолашні створіння»).
Найкраща акторка другого плану:
- Емілі Блант («Оппенгеймер»),
- Даніель Брукс («Барва пурпурова»),
- Амеріка Фарерра («Барбі»),
- Джуді Фостер («Даяна Наєд»),
- Да'Він Джой Рендольф («Залишені»).
Найкращий ігровий короткометражний фільм:
- «Після»,
- «Непереможний»,
- «Лицар удачі»,
- «Червоне, біле і синє»,
-
«Дивовижна історія Генрі Шугара».
Найкращий оригінальний сценарій:
- «Анатомія падіння»,
- «Залишені»,
- «Маестро»,
- «Травень, грудень»,
- «Минулі життя».
Найкраща оригінальна пісня:
- «The Fire Inside» («Flamin' Hot»),
- «I'm Just Ken» («Барбі»),
- «It Never Went Away» («Американська симфонія»),
- «Wahzhazhe (A Song For My People) «("Вбивці квіткової повні»),
-
«What Was I Made For?» («Барбі»).
Найкраща музика до фільму:
- «Американське чтиво»,
- «Індіана Джонс і реліквія долі»,
- «Вбивці квіткової повні»,
- «Оппенгеймер»,
- «Бідолашні створіння».
Найкращий іноземний фільм:
- «Я -капітан» (Італія),
- «Ідеальні дні» (Японія),
- «Снігова спільнота» (Іспанія),
- «Вчительська» (Німеччина),
-
«Зона інтересів» (Велика Британія).
Найкращий анімаційний фільм:
- «Хлопчик і птах»,
- «Елементарно»,
- «Німон»,
- «Мрії робота»,
- «Людина павук: Павутиння всесвітів».
Найкраща чоловіча роль:
- Бредлі Купер,
- Колман Домінго,
- Пол Джаматті,
- Кілліан Мерфі,
- Джеффрі Райт.
Найкраща жіноча роль:
- Аннетт Бенінг,
- Лілі Гладстон,
- Сандра Гюллер,
- Кері Малліган,
- Емма Стоун.
Найкращий режисер:
- Джонатан Ґлейзер («Зона інтересів»),
- Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»),
- Крістофер Нолан («Оппенгеймер»),
- Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»),
- Жустін Тріє («Анатомія падіння»).
Найкращий фільм:
- «Американське чтиво»,
- «Анатомія падіння»,
- «Барбі»,
- «Залишені»,
- «Вбивці квіткової повні»,
- «Маестро»,
- «Оппенгеймер»,
- «Минулі життя»,
- «Бідолашні створіння»,
- «Зона інтересів».
Нагадаємо, 96-та церемонія премії «Оскар» відбудеться в Голлівуді у театрі «Долбі» 11 березня о 1 годині ночі.
У січні в Лос-Анджелесі відбулася 75-та церемонія вручення телевізійних премій «Еммі»: хто отримав нагороди.33