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Український фільм потрапив у номінацію на «Оскар»: хто претендує на перемогу

11:32 24 січня 2024
Статуетка «Оскар»

Вдруге в історії український фільм потрапив у номінацію премії Американської кіноакадемії «Оскар». Стрічка журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» боротиметься за нагороду в категорії «Повнометражний документальний фільм», хоча була заявлена також на номінацію «Найкращий міжнародний повний метр». Над картиною також працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

У фільмі показані перші дні повномасштабного російського вторгнення в Маріуполі: як ворог нещадно нищив місто та його мирних мешкаців, бомбив будинки та лікарні, як люди змушені були виживати в холоді, без їжі та води.

Фільм Мстислава Чернова вже став найкасовішим документальним фільмом в Україні та отримав чимало міжнародних нагород, серед яких «Санденс», Cinema for Peace 2023. А також був номінований на кінопремію BAFTA Film Awards.

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Українська стрічка змагатиметься за «Оскар» з такими картинами: «Бобі Вайн: Народний президент», «Вічна памʼять», «4 дочки» та «Вбити тигра».

Пропонуємо ознайомитися з іншими номінантами на премію «Оскар-2024».

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Найкращий актор другого плану:

  • Стерлінг Браун («Американське чтиво»),
  • Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»),
  • Роберт Дауні Молодший («Оппенгеймер»),
  • Раян Гослінг («Барбі»),
  • Марк Руффало («Бідолашні створіння»).

Найкраща акторка другого плану:

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  • Емілі Блант («Оппенгеймер»),
  • Даніель Брукс («Барва пурпурова»),
  • Амеріка Фарерра («Барбі»),
  • Джуді Фостер («Даяна Наєд»),
  • Да'Він Джой Рендольф («Залишені»).

Найкращий ігровий короткометражний фільм:

  • «Після»,
  • «Непереможний»,
  • «Лицар удачі»,
  • «Червоне, біле і синє»,
  • «Дивовижна історія Генрі Шугара».

Найкращий оригінальний сценарій:

  • «Анатомія падіння»,
  • «Залишені»,
  • «Маестро»,
  • «Травень, грудень»,
  • «Минулі життя».

Найкраща оригінальна пісня:

  • «The Fire Inside» («Flamin' Hot»),
  • «I'm Just Ken» («Барбі»),
  • «It Never Went Away» («Американська симфонія»),
  • «Wahzhazhe (A Song For My People) «("Вбивці квіткової повні»),
  • «What Was I Made For?» («Барбі»).

Найкраща музика до фільму:

  • «Американське чтиво»,
  • «Індіана Джонс і реліквія долі»,
  • «Вбивці квіткової повні»,
  • «Оппенгеймер»,
  • «Бідолашні створіння».

Найкращий іноземний фільм:

  • «Я -капітан» (Італія),
  • «Ідеальні дні» (Японія),
  • «Снігова спільнота» (Іспанія),
  • «Вчительська» (Німеччина),
  • «Зона інтересів» (Велика Британія).

Найкращий анімаційний фільм:

  • «Хлопчик і птах»,
  • «Елементарно»,
  • «Німон»,
  • «Мрії робота»,
  • «Людина павук: Павутиння всесвітів».

Найкраща чоловіча роль:

  • Бредлі Купер,
  • Колман Домінго,
  • Пол Джаматті,
  • Кілліан Мерфі,
  • Джеффрі Райт.

Найкраща жіноча роль:

  • Аннетт Бенінг,
  • Лілі Гладстон,
  • Сандра Гюллер,
  • Кері Малліган,
  • Емма Стоун.

Найкращий режисер:

  • Джонатан Ґлейзер («Зона інтересів»),
  • Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»),
  • Крістофер Нолан («Оппенгеймер»),
  • Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»),
  • Жустін Тріє («Анатомія падіння»).

Найкращий фільм:

  • «Американське чтиво»,
  • «Анатомія падіння»,
  • «Барбі»,
  • «Залишені»,
  • «Вбивці квіткової повні»,
  • «Маестро»,
  • «Оппенгеймер»,
  • «Минулі життя»,
  • «Бідолашні створіння»,
  • «Зона інтересів».

Нагадаємо, 96-та церемонія премії «Оскар» відбудеться в Голлівуді у театрі «Долбі» 11 березня о 1 годині ночі.

У січні в Лос-Анджелесі відбулася 75-та церемонія вручення телевізійних премій «Еммі»: хто отримав нагороди.

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