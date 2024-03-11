Мобілізація ув’язнених: в Раді заявили, кому точно не дозволять служити в ЗСУ
У новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що люди, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, зможуть бути мобілізованими.
Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в коментарі ТСН.ua.
«Попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширенні загальні правила військового обліку — тобто вони зможуть бути мобілізованими», — сказав Веніславський.
За словами народного обранця, ті громадяни, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, за їхньою добровільною згодою, теж зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.
«А вже зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу мають регламентувати їх правовий статус, після того, як вони будуть звільнені з військової служби по закінченню бойових дій», — каже Федір Веніславський.
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Нардеп додає, що це право не буде стосуватися тих засуджених, які вчинили кримінально-карні діяння пов’язані з злочинами:
- проти основ національної безпеки;
- статевої свободи людини.
Ці люди точно не отримають такого права.
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