Мобілізація ув’язнених: в Раді заявили, кому точно не дозволять служити в ЗСУ

У новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що люди, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, зможуть бути мобілізованими.

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Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в коментарі ТСН.ua.

«Попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширенні загальні правила військового обліку — тобто вони зможуть бути мобілізованими», — сказав Веніславський.

За словами народного обранця, ті громадяни, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, за їхньою добровільною згодою, теж зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

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«А вже зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу мають регламентувати їх правовий статус, після того, як вони будуть звільнені з військової служби по закінченню бойових дій», — каже Федір Веніславський.

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Нардеп додає, що це право не буде стосуватися тих засуджених, які вчинили кримінально-карні діяння пов’язані з злочинами:

проти основ національної безпеки;

статевої свободи людини.

Ці люди точно не отримають такого права.

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