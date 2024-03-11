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Суспільство та люди

Мобілізація ув’язнених: в Раді заявили, кому точно не дозволять служити в ЗСУ

9:45 11 березня 2024
Місце позбавлення волі

У новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що люди, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, зможуть бути мобілізованими.

Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський в коментарі ТСН.ua.

«Попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширенні загальні правила військового обліку — тобто вони зможуть бути мобілізованими», — сказав Веніславський.

За словами народного обранця, ті громадяни, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, за їхньою добровільною згодою, теж зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

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«А вже зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу мають регламентувати їх правовий статус, після того, як вони будуть звільнені з військової служби по закінченню бойових дій», — каже Федір Веніславський.

Хто в жодному разі не потрапить на фронт

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Нардеп додає, що це право не буде стосуватися тих засуджених, які вчинили кримінально-карні діяння пов’язані з злочинами:

  • проти основ національної безпеки;
  • статевої свободи людини.

Ці люди точно не отримають такого права.

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Нагадаємо, напередодні ЗМІ підрахували, скільки українців може бути призвано до війська в цілому.

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