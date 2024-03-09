Оновлений закон про мобілізацію: як покарають чоловіків, які не прийдуть до ТЦК

Громадян, які не оновили свої дані у ТЦК та СП, можуть тимчасово обмежити у праві керування транспортними засобами. Але про інші, набагато суворіші покарання, навряд чи варто розраховувати, вважає нардеп Федір Веніславський.

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Водночас це також поки що попереднє рішення, яке навряд чи ухвалить Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пише ТСН.ua.

«Далі ми ще будемо розглядати законодавчі поправки та голосувати по кожній окремо, тому це поки попереднє рішення щодо обмеження у праві керування автомобілем для ухилянтів. А щодо механізму виявлення таких осіб, то він прописаний у проєкті закону. Там сказано, що у випадку невиконання вимоги заявитися до ТЦК та СП для уточнення даних, представник центру комплектування звертається з адміністративним позовом до суду щодо такої особи. А вже у судовому порядку накладається обмеження на право керування транспортним засобом», — розповів Веніславський.

Також нардеп додає, що далі — діє стандартна процедура, яка передбачена законодавством щодо керуванням автомобілем без належних прав. І це не означає, що всіх будуть зупиняти та перевіряти на дорозі.

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Водночас, скептики зазначають, що така особа може просто перестати користуватися автомобілем, наприклад, найняти собі водія або користуватися таксі.

«Звичайно, що людина може не користуватися транспортним засобом, ми ж не можемо передбачити усі випадки. Тут вже питання до правоохоронного комітету: яким саме буде механізм у кодексі про адміністративні порушення щодо відсутності права керування — як це перевіряти та як реалізувати», — зазначає Веніславський.

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Також попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання, не пов’язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширенні загальні правила військового обліку — тобто вони зможуть бути мобілізованими.

«Ті громадяни, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, за їх добровільною згодою, теж зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. А вже зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу мають регламентувати їх правовий статус, після того, як вони будуть звільнені з військової служби по закінченню бойових дій», — зазначає Веніславський.

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Народний депутат додає, що це право не буде стосуватися тих засуджених, які вчинили кримінально-карні діяння пов’язані з злочинами проти основ національної безпеки та статевої свободи людини. Вони точно не отримають такого права.

Зазначимо, раніше нардеп Федір Веніславський повідомив, що після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III груп дуже зросла. Саме це спонукало нардепів погодити, щоб такі особи повторно пройшли ВЛК. Вони мають підтвердити свою придатність або непридатність до військової служби.

«ФАКТИ» розповідали про те, як іноді діють військкоми, щоб виконати план з мобілізації.

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