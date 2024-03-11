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Події

Уникнути влучань не вдалося: стали відомими подробиці атаки ворога на Одесу

10:43 11 березня 2024
Пожежа після атаки БПЛА

Запущені російським ворогом в ніч на 11 березня дрони відзначилися складним маневруванням — заходили з Чорного моря між будинками.

По це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі „шахедів“, що заходили з Чорного моря та складними маневрами, між житловими будинками та промисловими кварталами, ускладнювали роботу ППО», — розповів очільник області.

Попри те, що, за словами Кіпера, 10 безпілотних апаратів типу «shahed-131/136» вдалося збити ППО в небі над Одеською областю, уникнути влучань не вдалося.

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«В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. На місці виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. Загиблих та постраждалих немає», — розповів він.

Своєю чергою, військовослужбовці ВМС ЗС України в Одеській області вночі знищили «шахед».

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Нагадаємо, що в ніч проти 11 березня війська рф запустили для ударів по Україні дрони-камікадзе. Повітряна тривога була оголошена у кількох областях, у тому числі і у Одеській. Зокрема, сигнал повітряної тривоги зазвучав в Одеській області приблизно о 02:30. В регіоні працювала ППО. Загалом росія цієї ночі атакувала Україну 25 дронами-камікадзе, 15 з яких було збито.

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