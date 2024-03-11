Ворог вночі атакував Україну ударними дронами: скільки цілей збили сили ППО

В ніч на понеділок, 11 березня, російські загарбники знову намагалися атакувати Україну дронами-камікадзе, через що у кількох областях було оголошено повітряну тривогу.

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Спочатку «шахеди» рухалися на Харків, повідомили у Повітряних силах. Згодом мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в місті було атаковано об'єкт цивільної інфраструктури і пошкоджено житлові будинки.

Крім того, в Одесі та області працювали сили та засоби протиповітряної оборони, поінформували в Повітряних Силах ЗСУ.



Всього вночі ворог випустив по Україні 25 ударних дронів. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України у ніч проти 11 березня було збито 15 дронів-камікадзе типу «Шахед» ворога.

«Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу „shahed“. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено», — йдеться у ранковому зведенні військового командування.

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Більшість ворожих дронів, а саме десять, знищили в небі над Одеською областю.

Військові зазначили, що це була масована дронова атака по регіону, а бойова робота по відбиттю повітряного удару тривала півтори години.

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В оперативному командуванні сил «Південь» також уточнили, що «Шахеди» заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

«В Одеському районі внаслідок ворожої атаки було уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано», — передали в Силах оборони півдня.

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Також ударною хвилею було вибито скління приватних будинків навколо, через уламки були зруйновані господарчі споруди.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що в рф в ніч на 9 березня українські ударні БПЛА атакували Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва, на якому модернізували літаки ДРЛВ А-50, А-100, а також ремонтували і обслуговували стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-142.

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