Понад 900 окупантів, 59 дронів і 33 артилерійських системи: в Генштабі назвали нові втрати росії

Минулої доби російський ворог завдав по Україні 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, зокрема, один з них прийшовся по місту Мирноград на Донеччині. Також Генштаб ЗСУ зафіксував 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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А вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено.

Тим часом на передовій протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення, під час яких вдалося «вивести з ладу» ще 920 вояк путіна, 33 ворожі артилерійські системи, 59 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 24 ББМ та 8 танків.

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Зокрема, на Новопавлівському напрямку (Донецька область) ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

В зоні відповідальності угруповання військ «Таврія» — на Авдіївському напрямку — нашими захисниками було відбито 17 атак ворога.

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На Лиманському напрямку вдалося відбити 8 атак, на Бахмутському — 5 атак (в т.ч. на підступах до Часового Яру), на Херсонському — 4 атаки, а на Оріхівському напрямку (Запорізька область) відбито 3 атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового.

В Мережі показали тиждень роботи 102 окремої бригади ТрО на Гуляйпільськоиу напрямку.

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Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника. Тим часом підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 ворожих засобах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в Україні жорстко відреагували на слова папи римського Франциска, який закликав росію та Україну почати «мирні» переговори.

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