Вихваляла путіна і шпигувала для фсб: на Вінничині викрили відому диверсантку

На Вінничині, яку теж намагається діставати з повітря ворог, Служба безпеки затримала агентку фсб. Вона збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області, а заодно — виправдовувала збройну агресію рф.



Фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву районну раду.



За вказівкою російської спецслужби жінка намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів, повідомили в СБУ.



Крім того зловмисниця цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.



У разі отримання інформації агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону.



Проте у результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку, а потім «покроково» задокументували її злочинну діяльність і затримали, запобігши ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі.



Також у ході розслідування було встановлено, що фігурантка з анонімного акаунту в «Однокласниках» закликала до підтримки путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну. За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору фсб і була там завербована.



Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які використовувала для комунікації з фсб.

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Докази злочинних дій

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України, тож їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше російська агентка, яка намагалася коригувати удари по Кривому Рогу за допомогою «Орланів», отримала 15 років тюрми.

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