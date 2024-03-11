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Події

Вихваляла путіна і шпигувала для фсб: на Вінничині викрили відому диверсантку

11:05 11 березня 2024
Затримання фігурантки

На Вінничині, яку теж намагається діставати з повітря ворог, Служба безпеки затримала агентку фсб. Вона збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області, а заодно — виправдовувала збройну агресію рф.

Фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву районну раду.

За вказівкою російської спецслужби жінка намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з’ясувати наявність ППО поблизу авіаційних об’єктів, повідомили в СБУ.

Крім того зловмисниця цікавилась геолокаціями медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів.

У разі отримання інформації агресор планував використати її для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону.

Проте у результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентку, а потім «покроково» задокументували її злочинну діяльність і затримали, запобігши ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі.

Також у ході розслідування було встановлено, що фігурантка з анонімного акаунту в «Однокласниках» закликала до підтримки путіна та виправдовувала вторгнення російських військ в Україну. За даними слідства, саме через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі вона потрапила у поле зору фсб і була там завербована.

Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільні телефони та планшет, які використовувала для комунікації з фсб.

Докази злочинних дій

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України, тож їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше російська агентка, яка намагалася коригувати удари по Кривому Рогу за допомогою «Орланів», отримала 15 років тюрми.

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