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Події

Російські загарбники обстріляли Херсонську і Запорізьку області: є влучання та поранені

14:05 30 вересня 2023
Воронка від прильоту

В суботу, 30 вересня, окупанти, не маючи військових успіхів, обстріляли Херсон, при цьому ворожі снаряди влучили у гімназію.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок російської атаки постраждали приміщення старшої та початкової школи. Через обстріл пошкоджені вікна, стіни, стеля та цілі навчальні класи місцевої гімназії.

Також в суботу від обстрілів російських військ постраждала Запорізька область, повідомили у обласній військовій адміністрації.

«Сьогодні у період часу з 10:06 до 10:20 військовими РФ нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетних ударів пошкоджено 5 будинків та об"єкт критичної інфраструктури.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Одну людину госпіталізували, інші поранені від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо також, що минулої ночі ворог вкотре застосував ударні дрони, атакувавши Вінничину, та завдав удару по прифронтовому Краматорську.

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