Намагалася коригувати удари по Кривому Рогу за допомогою «Орланів»: агентка рф отримала 15 років тюрми

Зрадниці, яка коригувала повітряні атаки рф на Дніпропетровщину, зокрема на Кривій Ріг, суд присудив 15 років за ґратами.

За даними контррозвідки СБУ, основними цілями ворога були пункти можливої дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території Кривого Рогу.

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Встановлено, що за координатами фігурантки російські куратори направили на дорозвідку місцевості безпілотник «Орлан». У разі підтвердження розвідданих агентки, окупанти планували завдати по місту серію прицільних ракетних ударів.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю й покроково задокументували злочинні дії.

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«Це дозволило своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ, збити ворожий дрон-розвідник і запобігти повітряному удару», — йдеться у повідомленні.

Після цього було затримано російську агентку, яка готувалась до виконання нового завдання фсб.

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За матеріалами Служби безпеки суд призначив їй 15 років тюрми.

Як встановило слідство, зловмисницею виявилась місцева жителька, яку у березні 2023 року дистанційно завербувала фсб.

Для збирання розвідданих жінка обходила територію міста та приховано фотографувала «потрібні» об’єкти.

Потім отримані відомості переправляла окупантам через анонімний чат у популярному месенджері.

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За кожне виконане завдання зрадниця отримувала на власну банківську картку грошову «винагороду» від російської спецслужби.

Під час обшуків у помешканні ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон та комп’ютер із доказами її листування з фсб. Також виявлено банківську картку, на яку «заходили» російські гроші.

На підставі зібраних доказів суд визнав російську агентку винною за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями СБУ затримала інформатора, який наводив ракети ворога на Харків. А на Київщині СБУ затримала 18-річного поплічника росіян, який шпигував за літаками ЗСУ.

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