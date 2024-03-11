Поділилися наболілим: Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію

Фітнес-тренерка Аніта Луценко, до порад якої українки звикли прислухатися відносно різних видів вправ чи особливостей дієт, шокувала багатьох шанувальниц своїм фото, на якому вона зображена під час не самого щасливого моменту у житті.

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Фото супроводжує пост Аніти, в якому вона дякує українок за підтримку, яку змогла оцінити.

«Що трапилося?» — подумали багато хто з шанувальниць

І лише згодом ЗМІ розповіли, що зіркова тренерка пережила невдалу операцію, яка зіпсувала їй зовнішній вигляд живота.

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За словами Луценко, хірургічне втручання їй знадобилося після пологів. Річ у тім, що під час вагітності Луценко набрала 80 кіло, і після пологів у неї 'явилася пупкова грижа. Хоч зовні живіт мав нормальний вигляд, утім спортсменка відчувала дискомфорт та біль.

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«З'явилася пупкова грижа… Зовні все більш-менш норм. Але боліло і потребувало „заштопування“. Операція нескладна. Ідеш до хірурга і питаєш, що робити. Мені запропонували, якщо вже через пупок входити, то і діастаз трішки можна підшити. Під час преса завжди це відчувалося. Тому запитань в стилі „робити чи не робити“ не було. Саме не стягується», — поділилася Аніта.

Тренерка наважилася на операцію. Утім, під час хірургічного втручання «щось пішло не так», і Луценко отримала не той результат, на який чекала. Знаменитість була шокована зовнішнім виглядом свого живота, тож приховувала його.

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«Наступні п'ять років ви бачили мене в лосинах, що були натягнуті вище пупка. Суцільні купальники стали моїми друзями. Попри те, що мій живіт був моєю гордістю…», — зізналась тренерка.

І лише тепер, коли Аніта поділилися з шанувальницями наболілим і відчула їхню любов, вона не змогла стримати сліз: для неї це дійсно болюче питання, і вона нікому не бажає пережити щось схоже.

Нагадаємо, що тренерка, на відміну від багатьох колег, вважає, що просто займатися спортом для того, щоб схуднути, — це замало.

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