Спорт — не найголовніше: Аніта Луценко відповіла, чому не можна схуднути тільки завдяки вправам

Професійна фітнестренерка Аніта Луценко, яка знається на експрес-тренуваннях, пояснила, чому не достатньо просто займатися спортом для того, щоб схуднути.

В своєму черговому відео на Youtube-каналі тренерка, яка працює з людьми понад 20 років та має великий досвід, розповіла, чому ідея схуднути від спорту є провальною.

Аніта пояснила, що має значення не лише спорт та тренування, а й те, як людина харчується. Тож важливо не забувати про цей момент. А на що саме краще звернути увагу тренерка розповіла у відео.

Так, вона сформулювала основне правило здорового харчування: не з'їсти зайвого, але з'їсти все, що необхідно".

Нагадаємо, раніше ми публікували пораду від Аніти про те, як правильно підтягнути живіт, і її відповідь на головне питання — яким повинно бути співвідношення зросту та ваги.

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