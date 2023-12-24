OMAD-дієта: що треба знати про екстремальний варіант інтервального голодування

Інтервальне голодування, про яке нещодавно розповідала Аніта Луценко, не раз визнавалося вченими одним із найздоровіших варіантів харчування та способом, який не лише допомагає схуднути, а й загалом корисний для здоров'я.

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Але чи всі варіанти інтервального голодування однаково корисні? А якщо інтервали робити дуже більшими? Саме це пропонується при OMAD-дієті, на якій потрібно їсти лише один раз на день, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Ця схема відрізняється від популярнішої і набагато реальнішої для багатьох схеми 16−8, при якій потрібно приймати їжу протягом 8 годин і голодувати протягом 16. Якщо витримати 16 годин без їжі здається цілком реальним, адже більшу частину цього часу припадає на нічний сон, то провести без їжі 23 години — завдання набагато складніше.

OMAD розшифровується як one meal a day — одна страва на день. Для прийому їжі протягом доби виділяється лише годину, а в решту 23 ніякої їжі не передбачається.

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Прихильники цієї дієти стверджують, що голодувати майже весь день цілком реально і це, загалом, справа звички. Вони запевняють, що такий підхід не лише допомагає схуднути, а й загалом сприяє оздоровленню організму.

Як дотримуватись OMAD-дієти?

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Правила тут є, і їх доведеться дотримуватись. Але їх не так багато, так що запам'ятати все досить просто.

Приймати їжу потрібно приблизно в один і той же час протягом доби, допустимі відхилення на годину-дві.

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Під час 23-годинного голодування не можна їсти, але можна вживати напої: воду, каву, чай. Основна вимога до напоїв — відсутність у них калорій, тобто це не може бути капучино, солодке газування або фруктові соки.

Один прийом їжі на день — це одна стандартна тарілка. Мається на увазі звичайна обідня тарілка, а не глибока.

Обмежень, що стосуються самої їжі, немає. Будь-яка їжа, заборонених продуктів немає. Все ж таки ідеально, якщо це буде збалансоване харчування, а не чіпси, цукерки та газування. Не потрібно намагатися з'їсти за один прийом їжі все те, що можна споживати за добу — просто приготуйте одну смачну корисну страву з улюблених продуктів.

Рахувати калорії теж не потрібно. Інтервальне голодування, а особливо OMAD-варіант, ідеальний для тих, хто не любить і не вміє вважати калорії.

OMAD-дієта: особистий досвід

Американка Діа Балуті (Dio Balootje) спробувала OMAD-дієту у 2018 році. Спочатку вона хотіла скинути вагу, але зараз вважає, що цей підхід до харчування змінив її спосіб життя та її саму.

У 2018 році інформації про «одноденне харчування» було мало, і вона діяла багато в чому на свій страх і ризик. Зараз вона називає себе OMAD-королевою і веде соцмережі, в яких ділиться своїм досвідом. Вона продовжує їсти один раз на день.

Діо Балуті зараз

Ось що вона розповідає про свій типовий день. Кожен ранок починається з кави, а обід (або вечеря) зазвичай відбувається о 17:30. До цього вона п'є воду чи чай. Жодних вітамінів Діа не приймає — все потрібне вона отримує з їжі.



«Якщо я йду кудись із друзями чи родиною, то просто зрушую своє „харчове вікно“ і їм не о 17:30, а о 19:00. Я заздалегідь планую: їм пізніше напередодні, якщо наступного дня збираюся поїсти в ресторані чи кафе — то мені не доводиться голодувати надто довго», — каже вона.

На скільки можна схуднути на OMAD-дієті

Цілком очевидно, що схуднути, харчуючись всього один раз на день, цілком реально. Навіть якщо цей єдиний прийом їжі складатиметься з цілого торта. Насправді переїсти, харчуючись таким чином, дуже складно. Найбільша проблема — не перекушувати та не порушувати дієту.

Схуднути на «одноразовому харчуванні» можна досить швидко — на пару кг за тиждень. Але варто пам'ятати, що така система не підходить для тривалого дотримання. Поголодувати так можна 5−7 днів, але сидіти на ній місяць дуже важко для здоров'я, і це, швидше за все, зашкодить людині.

Хоча та ж Діа Балуті дотримується такого харчування вже кілька років і не має серйозних проблем зі здоров'ям. За перші 7 місяців OMAD-дієти вона схудла на 16 кг. На питання про те, чи правда на інтервальному голодуванні можна їсти що завгодно, вона відповідає, що не хоче витрачати свій єдиний прийом їжі на день на ту їжу, яка не наситить її.

Справді, формальних обмежень немає. Але якщо їжа не насичуватиме, то зриви неминучі. Набагато правильніше з'їсти збалансовану страву (або кілька), де будуть овочі, фрукти, злаки, білки, жири та вуглеводи.



Кому не підходить OMAD-дієта?

Перед тим, як сідати на «одноразове харчування», потрібно порадитися з лікарем. Такий метод точно не годиться для вагітних та годуючих жінок. При хронічних захворюваннях консультація лікаря теж не завадить.

Перехід на OMAD-дієту часом призводить до сильної втоми, сильного голоду та неконтрольованого бажання щось з'їсти. Але шанувальники такої системи харчування запевняють, що це справа звички і після кількох днів на такому харчуванні все прийде в норму.

Недоліки OMAD-дієти

Основний недолік — складнощі з вибором їжі, адже вона має насичувати на весь день. Пам'ятайте, що в день потрібно споживати щонайменше 1500 калорій, ця рекомендація зберігається і в тому випадку, якщо людина переходить на «одноразове харчування». В іншому випадку, якщо з'їдати занадто мало, у наступне харчове вікно з'являється ризик зірватися на шкідливу їжу або з'їсти занадто багато, що призведе до перебору калорій та неприємних наслідків у вигляді проблем із травленням.

Балуті зазначає, що ми надто втомилися від поширеної схеми з трьома основними прийомами їжі та двома перекушуваннями. Вона рекомендує кожному спробувати інтервальне голодування у тій чи іншій формі (необов'язково OMAD-дієту), щоб краще зрозуміти себе та свій організм.

Тому якщо ви вирішили спробувати інтервальне голодування, то почніть з системи 16−8. А якщо вона підійде, то можна зважитися і на інші, екстремальніші різновиди.

А на період свят, звичайно, краще знову прислухатися до порад фахівців — так точно не нашкодите здоров'ю.

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