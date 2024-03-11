Дощі і мокрий сніг: синоптик попередив про неприємну зміну погоди

Початок другої декади березня в Україні ознаменується погодними змінами, що пов'язано з розвитком циклонічності над Центральною та Південною Європою.

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Про це розповів синоптик Ігор Кибальчич.

За його даними, опади у вигляді дощу та мокрого снігу найбільш інтенсивними будуть у західних областях, а також у Криму. Температура повітря, втім, збережеться вищою за норму, тільки на півночі Лівобережжя прогнозуються нічні морози місцями до -8 °С.

Також вдень 11 березня у західній частині країни посилиться вітер — окремі пориви сягатимуть 15−17 м/с. Температура повітря в західних та південних регіонах становитиме +7…+12 °С, проте у центральних, східних та північних областях буде прохолодніше — від +2 до +7 °С.

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На інші території України дощі і мокрий сніг доберуться у середу, 13 березня.

«У більшості регіонів України, за винятком Криму, Луганської та Сумської областей, пройдуть дощі та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах вночі місцями ожеледиця. У західних областях тумани», — спрогнозував синоптик.

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Закінчення тижня так само буде мокрим — на більшій частині території країни пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Вночі та вранці місцями очікуються тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +1…+7 °С, вдень +8…+13 °С.

Нагадаємо також про прогноз погоди на всю весну 2024 від народного синоптика з Волині Володимира Деркача.

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