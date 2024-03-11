Розкутість, ретро та піжама з краваткою: образи, які найбільше запам’яталися найбільше на церемонії «Оскар»

Цього року український режисер стрічки «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». А загалом на червоній доріжці церемонії вручення премії «Оскар» була елегантна, дещо надмірна і навіть політична мода. Акторка Да'Він Джой Рендольф була одягнена у сукню Louis Vuitton з рукавами, що нагадували хмари. Були й яскраві моменти — сукня Синтії Еріво була «злого» відтінку зеленого, Тейлор Захар Перес вдягнув пудрово-блакитну Prada — але більшість суконь і смокінгів, що прикрашали килимову доріжку, були чорними.

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Ансамблі деяких зірок відсилали до вбрання, яке вони носили на попередніх церемоніях вручення «Оскара». Марлі Матлін сказала, що її мерехтлива бузкова сукня від Rodarte нагадує сукню, в якій вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у 1987 році, а Люпіта Ніонго вийшла в ніжно-блакитно-сріблястому вбранні від Armani, натхненна кольором сукні, в якій вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у 2014 році, пише The New York Times.

Біллі Ейліш — наймолодша зі «старих» голлівудських акторок! Авторка пісень для «Барбі» додала гламуру розпущеному волоссю, сумці Chanel з гусячою лапкою та твідовому костюму зі спідницею і значком Artists4Ceasefire на піджаку.

Біллі Ейліш

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Люпіта Ніонго сяяла як діамант. Сукня з пір'ям від Armani, яка перегукується з сукнею, в якій акторка отримала «Оскар» за роль у фільмі «12 років рабства», була не лише ностальгічною, а й екологічною. Вона була виготовлена у 2020 році, і її ще не встигли надіти.

Люпита Ніонго

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Емма Стоун — це про м'ятну свіжість. Серед усіх темних вбрань на килимовій доріжці блідо-зелена сукня-балдахін Louis Vuitton від зірки «Бідолахи» виглядала освіжаючим видовищем.

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Домінік Сесса — це про ретро! Актор нагадав про свій гардероб 1970-х років з фільму «Залишені» у темному оксамитовому смокінгу з піджаком з гострими лацканами і метеликом. Розпущене кучеряве волосся та бакенбарди підкреслили вінтажність образу.

Наслідуючи приклад своїх колег по «Барбі», Америка Феррера одягла кольчужну сукню Atelier Versace у фірмовому рожевому кольорі фільму зі спідницею, яка, здавалося, зливалася з підлогою.

Америка Феррера

Колман Домінго — найблискучіший! Брошка, що спалахує на сонці, блискучі ґудзики та численні браслети і каблучки додали блиску смокінгу Louis Vuitton, який зірка «Растіна» вдягнув з «кантрі-вестерн чобітьми», як він розповів ведучій E! Лаверн Кокс.

Ванесса Хадженс, акторка, ведуча передпрем'єрного шоу на червоній доріжці «Оскара» на ABC, тонко натякнула на свою вагітність під час цієї програми за допомогою обтислої сукні від Vera Wang.

Мішель Йох — найневибагливіша гламурна діва. Разом переливчаста, підмітаюча підлогу сукня від Balenciaga і чорні рукавички, що підкреслюють біцепси, створили впевнений образ актриси, який так і промовляв: «У мене вже є «Оскар»

Лілі Ґледстоун — найбільше нічного неба. Під час розробки дизайну темно-синьої сукні актриси «Вбивці квіткової повені» Gucci співпрацював з індіанським художником Джо Бігом Маунтіном, який розписав вбрання мерехтливими зірками.

Раян Гослінг — це про найвеселіші шкарпетки. З-під штанів костюма Gucci з блискучою обробкою актора визирали рожеві шкарпетки — не надто тонкий натяк на його роль Кена у фільмі «Барбі».

Раян Гослінг

Сіму Лю: найкраща піжама під краватку! Актор, який зіграв одного з Кенів у «Барбі», застебнув піджак свого асиметричного смокінга від Fendi великою брошкою. «Це кумедна ситуація, і мені подобаються брошки», — сказав він пані Кокс з E! на червоній доріжці.

Да'Він Джой Рендольф зробила акцент на найпотужніші рукави. Вони, схожі на помпони, і сітчастий шлейф додали об'єму блискучій ніжно-блакитній сукні Louis Vuitton, яку обрала актриса.

Бредлі Купер — найрозкутіший! У двобортному костюмі Louis Vuitton без краватки і з сяючим обличчям зірка «Маестро» виглядав дуже невимушено на килимовій доріжці.

Бредлі Купер

Ріта Морено — 92-річна акторка втілила класичний образ героїні мультфільму у зачісці з розпущеним волоссям, сукні з рюшами, оперних рукавичках і блискучих сережках у формі круасанів.

Раніше повідомлялося, що Бредлі Купер може отримати свого першого «Оскара», але Джіджі Хадід не прийде на вручення премії.

Фото Getty Images

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