Бредлі Купер може отримати свого першого «Оскара», але Джіджі Хадід не прийде на вручення премії: в чому справа

Поки красунчик Бред Пітт радіє розлученню своєї коханої з чоловіком, у поле зору громадськості попала ще одна зіркова пара — Бредлі Купер та Джіджі Хадід.

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Про їх роман стало відомо завдяки папараці, в об'єктиви яких пара потрапила кілька разів. Втім, «офіційного» спільного виходу у знаменитостей ще не було, а хтось розпустив чутки, що на врученні «Оскара» Купер збирається освідчитись Беллі. Тому фанати з таким нетерпінням чекали на їх сумісну появу на церемонії вручення статуеток.

Але виявилося, що Джіджі Хадід не з'явиться у неділю, 10 березня, на червоній доріжці майбутньої церемонії вручення премії «Оскар» разом із Бредлі Купером, у якого вперше за довгі роки з'явився реальний шанс отримати бажану нагороду. Про це пише ET із посиланням на анонімне джерело.

За інформацією видання, супермодель підтримуватиме коханого, номінованого на «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль» («Маестро»), на відстані. Недільний вечір вона проведе зі своєю дочкою Кайею від Зейна Маліка.

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При цьому джерело ET зазначає, що у відносинах Хадід і Купера все добре: «Бредлі та Джіджі так щиро щасливі. Вони чудово проводять час разом, у них все складається як у пари, також вони обидва займаються вихованням своїх дітей, і з цим не виникає проблем».

Як відомо, що Бредлі Купер також має дочку Лею від моделі Ірини Шейк. За словами інсайдера, саме це навіть зближує актора та його нову пасію.

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«Усі ладнають один з одним. У всіх, хто має відношення до цієї пари, гарні взаємини. Зейн продовжує виконувати свої батьківські обов'язки. Ірина зосереджена на своєму житті і щасливо її проживає. Усі поводяться як дорослі люди і ставлять дітей на перше місце» , — пояснив співрозмовник ET.

Інший інсайдер у розмові з виданням Page Six підтвердив, що у Джіджі і Бредлі все «дуже серйозно» і що знаменитості «шалено кохають один одного». Незважаючи на це, актор має намір прийти на «Оскар» у супроводі своєї матері, Глорії Кампано. Також повідомляється, що він не залишиться на афтепаті, яку організує журнал Vanity Fair, натомість тихо відсвяткує подію з Глорією та близьким другом.

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Нагадаємо, що рідна сестри Джіджі, Белла Хадід також довго не радувала фанатів зізнанням про свого нареченого, і нарешті зробила це на початку лютого.

Фото instagram.com/gigihadid/

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