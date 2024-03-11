«Хотів би ніколи не зняти свій фільм»: український режисер стрічки «20 днів у Маріуполі» отримав «Оскар»

У ніч з 10 на 11 березня в голлівудському театрі «Долбі» у Лос-Анджелесі відбулась церемонія вручення головної кінопремії — «Оскар 2024». Цьогоріч на нагородженні відбулася історична подія — свою статуетку за всю історію премії вперше отримала українська стрічка.

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Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший український фільм, який здобув престижну нагороду Американської кіноакадемії.

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» був знятий українським журналістом і військовим кореспондентом Мстиславом Черновим у перші три тижні повномасштабного вторгнення рф в Україну. У березні 2022 року він та його колега — фотограф Євген Малолєтка — були останніми із цивільних журналістів, які лишалися в Маріуполі, що опинився у повній блокаді російських військ. Знімальна група документувала те, що відбувається в місті: російські атаки, руйнування і страждання мирних жителів.



Фільм, який уже став найкасовішою українською документальною стрічкою в історії, став лауреатом десятків різних кінонагород по всьому світу.

«Напевно я буду першим режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти (нагороду. — Авт.) на те, щоб росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч громадян України. Я б віддав це, аби росія звільнила всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в тюрьмах росії. Я не можу змінити історію та минуле, але ми всі разом можемо зробити так, щоб цю історію виправити, і щоб правда перемогла, і щоб люди з Маріуполя і всі, хто віддали життя, щоб їх ніколи не забули», — сказав Мстислав Чернов, режисер українського фільму «20 днів у Маріуполі», на церемонії вручення премії.

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За його словами, він не може змінити минуле, але всі люди в залі можуть зробити так, щоб правду було встановлено правильно, а «люди в Маріуполі ніколи не були забуті».

«Кіно формує спогади, а спогади формують історію. Тому дякую вам усім. Слава Україні!», — підсумував Чернов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що український фільм про знищення Маріуполя увійшов до шорт-листа претендентів на премії «Оскар-2024».

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