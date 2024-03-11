«Вони знають, хто такий путін»: Туск і Дуда летять до США

Президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінуться з президентом США Джо Байденом у Білому домі у вівторок, у 25-ту річницю вступу Польщі до Північноатлантичного альянсу. Польського прем'єра супроводжуватиме глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський, пише ресурс rmf24. Раніше «ФАКТИ» писали, що Польща не виключає присутність солдат НАТО в Україні.

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Від'їзду польського президента і прем'єр-міністра до США передуватиме скликане Анджеєм Дудою засідання Ради національної безпеки, в якому візьме участь весь польський політикум і представники ключових служб.

Зустріч двох лідерів з президентом США, запланована на вівторок о 15:30 за місцевим часом, збігатиметься з 25-ю річницею вступу Польщі до НАТО. У Білому домі заявили, що лідери США і Польщі проведуть спільні консультації напередодні саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Польська сторона, тим часом, повідомила, що під час переговорів з президентом США обговорюватимуться такі теми, як поточна ситуація в НАТО, майбутнє розширення Альянсу, в тому числі й за рахунок України, а також польсько-американська співпраця і закупівля зброї для Польщі у США.

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За словами сенатора від Демократичної партії Кріса Кунса, запрошення Анджея Дуди і Дональда Туска демонструє важливість, яку Джо Байден надає зміцненню альянсів.

В інтерв'ю Польській агенції він підкреслив, що візит польських представників може бути важливим з точки зору переконання республіканських лідерів Палати представників розблокувати пакет допомоги для України.

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«Польща зараз витрачає 4% ВВП на оборону, вона відіграє ключову роль, тому я сподіваюся, що лідери Палати представників зустрінуться з ними і прислухаються до них. Прем'єр-міністр Туск і президент Дуда знають історію, знають, хто такий путін, знають, наскільки важливим є нинішній момент» — підкреслив Кріс Кунс. — Йдеться також про безпеку Польщі".

Раніше «ФАКТИ» публікували думку польського дипломата про військову допомогу: для України може бути пізно.

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