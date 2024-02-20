Для України може бути пізно: польський дипломат про військову допомогу

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся в Брюсселі зі своїми колегами з Євросоюзу. Він не приховував невдоволення щодо міністрів, які не ухвалили рішення про надання допомоги Україні. Раніше «ФАКТИ» наводили слова міністра Радослава Сікорського, який вважає, якщо путін переможе, то зрівняє Україну з землею, зажене її народ до своєї армії і використає її як базу для нових воєн. І тоді стримування або перемога над путіним коштуватиме Заходу набагато дорожче, ніж допомога Україні зараз.

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«Ситуація драматична, — підкреслив він, пише РАР. — Я звернувся з проханням прийняти рішення. Як ми знаємо, Авдіївка вже впала, росіяни атакують у кількох напрямках і, мабуть, уже майже пізно. З жалем констатую, що в цьому питанні (постачання боєприпасів в Україну — Авт.) прогресу немає. Є країни, які досі блокують створення спеціальної лінії фінансування оборони України в Європейському фонді миру (EPF), а інших джерел фінансування поставок боєприпасів немає».

Радослав Сікорський вважає, що Європейський фонд миру має бути прийнятий на цей рік якнайшвидше, щоб профінансувати закупівлю якомога більшої кількості артилерійських снарядів для України.

«На жаль, сьогодні ми не визначилися з цим. Тому я вважаю, що це не вдалось», — сказав він.

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Главу польської дипломатії також запитали про слова президента Чехії Петра Павела, який на Мюнхенській конференції з питань безпеки заявив, що Чехія знайшла іноземні джерела для отримання артилерійських боєприпасів, які можуть бути доставлені в Україну.

«Це певна нова ситуація, тому що досі ми думали, що ракет більше немає. Виявляється, є не тільки ракети, а й можливості їх виробництва. Бракує рішення про вивільнення коштів на закупівлю та виробництво. На жаль, це теж не так», — прокоментував міністр.

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А тим часом в Україні, як раніше повідомляли «ФАКТИ», справу проти голови асоціації виробників зброї активізували після його звернення в НАБУ щодо розкрадання 240 мільйонів євро.

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