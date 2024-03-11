Польща не виключає розміщення солдатів НАТО в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський позитивно прокоментував пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона відправити в Україну сухопутні війська.

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«Присутність військ НАТО в Україні не є немислимою. Я вітаю ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона, — написав він на платформі X (колишній Twitter). — Пропозиція Макрона означає, що путін боїться, а не ми боїмося путіна», повідомляє Kleine zeitung.

Таким чином, його позиція відрізняється від позиції прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Під час візиту до Праги Туск чітко дав зрозуміти, що Польща не має наміру відправляти свої війська в Україну.

Макрон раніше заявив після міжнародної конференції на підтримку України в Парижі, на якій були присутні глави багатьох держав і урядів: «Сьогодні немає консенсусу щодо офіційного розгортання наземних військ».

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Однак додав: «Але нічого не можна виключати в динаміці. Ми зробимо все необхідне, щоб росія не змогла виграти цю війну».

Раніше повідомлялося, що французи будуватимуть військову техніку в Україні.

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