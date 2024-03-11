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На кордоні Польщі з Україною зупиняють автобуси з людьми: як реагують у Кабміні

15:27 11 березня 2024
Блокування кордону

На польскому кордоні продовжуються неспровоковані дії протестувальників: вони разом з поліцією зупиняють автобуси, що йдуть до Польщі і назад. Людей затримують без пояснення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков.

«Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються або йдуть на збори, а також люди, які перебувають у дорозі», — написав він.

Також Кубраков додав, що спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу.

Відреагував на події і посол України в Польщі Василь Зварич.

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«У зв'язку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні», — йдеться в заяві.

Зварич зазначив, що консул проведе необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

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Він додав, що як і досі, рух легкового транспорту та пасажирських автобусів має обов'язково відбуватися без будь-яких перешкод.

Зазначимо, що у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. У Польщі обіцяють, що знайдуть винних. Крім того, польські фермери також заявляли про блокаду пунктів пропуску на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів. А в самій Польщі мають намір ввести тотальне ембарго на всю українську продукцію.

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