На кордоні Польщі з Україною зупиняють автобуси з людьми: як реагують у Кабміні

На польскому кордоні продовжуються неспровоковані дії протестувальників: вони разом з поліцією зупиняють автобуси, що йдуть до Польщі і назад. Людей затримують без пояснення.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков.

«Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються або йдуть на збори, а також люди, які перебувають у дорозі», — написав він.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU РЕКЛАМА March 11, 2024

Також Кубраков додав, що спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу.

Відреагував на події і посол України в Польщі Василь Зварич.

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«У зв'язку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні», — йдеться в заяві.

Зварич зазначив, що консул проведе необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

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Він додав, що як і досі, рух легкового транспорту та пасажирських автобусів має обов'язково відбуватися без будь-яких перешкод.

Зазначимо, що у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. У Польщі обіцяють, що знайдуть винних. Крім того, польські фермери також заявляли про блокаду пунктів пропуску на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів. А в самій Польщі мають намір ввести тотальне ембарго на всю українську продукцію.

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