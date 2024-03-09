Земля покарає: стало відомо, як Польща поплатиться через розсипане українське зерно

Протестувальники у Польщі, з якими уряд ніяк не може домовитися і які, на думку багатьох українців, отримують гроші від кремлівського диктатора путлєра, своїми діями формують погану карму своєї країни, що приведе згодом до дуже негативних наслідків.

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Таку думку висловила «провідниця у Вищі виміри світла та любові», ченнелерка Айа на ютуб-каналі «Мій світ».

На думку фахівчині, Польща, а за нею і вся Європа поплатиться через розсипане українське зерно нестачею продовольства і голодом.

Айа зазначила, що розсипати зерно — це дуже поганий вчинок, за який «Земля може покарати цілі народи».

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«Коли я побачила цю новину, у мене боліло серце, бо я бачила, що це перші ластівки голоду в Європі. Тобто Європа голодуватиме. Бо це дуже погана карма, яку вони взяли на себе. Я розумію, що є багато підводних каменів. Але зерно — це святе. І це дуже погано відіб'ється на їхній країні. Вони потребуватимуть всього», — сказала Айя.

Вона пояснила, що якщо до цього причетна росія, то вона розділить долю Польщі.

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