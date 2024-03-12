Російські ЗМІ повідомляють, що у Бєлгородську та Курську області росії, яка веде агресивну війну проти України, нібито прориваються «українські ДРГ». Про це повідомляє Telegram-канал «Baza».

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«За даними проекту Wargonzo, кілька озброєних груп намагалися прорватися на пікапах за підтримки мінометного та артилерійського вогню. Також, за інформацією журналістів, на підході до кордону було виявлено кілька танків противника, які вогняно впливали під час спроби штурму. Триває бій. Крім того, жителі Курської області повідомляють про стрілецький бій у районі Тьоткіного. При цьому в соцмережах розходиться відео зі звуками автоматних черг, нібито зняте поблизу міста. Справжність відео поки що не підтверджена», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

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За даними російських ЗМІ, двох людей поранено під час стрілецького бою в районі смт. Тьоткіне в Курській області. Один із поранених — місцевий житель. Зараз триває бій. Також працює артилерія.

Рух «Свобода Росії» зробив повідомлення про те, що вони мають намір звільнити росіян від кривавої диктатури володимира путіна.

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«Як і всі наші співгромадяни, у Легіоні ми мріємо про росію, звільнену від диктатури путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати. Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Росіяни житимуть вільно. Легіон іде. За росію! За волю!», — йдеться у зверненні.

Аналогічну заяву зробив рух «Сибірський батальйон».

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«Ну що ж, нарешті, ми вдома. Як і обіцяли, на нашу російську землю ми несемо свободу та справедливість. Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у рф мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території рф», — йдеться у зверненні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що «ЛСР, РДК і Сибірський батальйон у росії діють як самостійні підрозділи». За його словами, ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території рф, інформує Times of Ukraine.

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Колишній депутат Державної Думи росії Ілля Пономарьов повідомив, що Лозова Рудка у Бєлгородській області «повністю під контролем визвольних сил».

«Легіон „Свобода Росії“, РДК та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської області рф у рамках спільної операції. Прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області повністю під контролем визвольних сил. У Тьоткіному Курської області зараз йде стрілецький бій», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Російський добровольчий корпус влаштував засідку в Брянській області росії. Загинули російські військові.

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