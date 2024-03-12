Вночі росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп'янську (фото)

В ніч проти 12 березня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Також російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп’янську Харківської області. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

«Вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м. Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено», — йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, загалом протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Протягом доби відбулося 72 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій українських військ.

«Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 пункту управління противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 „Зоопарк“», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що США напрочуд оптимістично налаштовані щодо подальшого перебігу війни в Україні в цьому році, незважаючи на пакет допомоги, що «завис», величезні проблеми з боєприпасами та повільне просування російських військ.

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