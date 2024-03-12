Були разом десять років: ще одна зіркова пара оголосила про розлучення

Ще одна зіркова пара — Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов (Лаврін із «Спіймати Кайдаша»), які одружилися у вересні 2021 року, оголосили про розлучення. Актори повідомили, що їхні десятирічні стосунки завершилися. Аби уникнути домислів та припущень Анастасія та Григорій зробили спільний допис в Instagram.

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«Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялись, а потім завжди були разом… Були? Так! Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії», — пишуть актори.

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Причини розлучення вони називати не стали. Проте у сторіз опублікували відео, на якому вони разом веселяться на репетиції вистави «Круасани з мигдалем», в якій грають разом. Тож можна припустити, що Анастасія та Григорій залишились у добрих стосунках.

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Прихильники пари запідозрили про розрив ще на початку осені, коли вони перестали публікувати спільні фото та відео, разом з’являтися на публіці.

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Раніше «ФАКТИ» писали про розлучення багатодітної пари Дмитра та Олени Борисових після десяти років шлюбу.

Також акторка Анна Саліванчук підтвердила чутки про розлучення та заявила, що вона офіційно стала вільною у травні минулого року.

Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

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