Десять років шлюбу та п’ятеро дітей: відомий ресторатор Дмитро Борисов розлучився з дружиною

Розпалося ще одне зіркове українське подружжя. Знамениті ресторатори Дмитро та Олена Борисови розлучилися після десяти років шлюбу. Стосунки не вберегли навіть п'ятеро спільних дітей. Пара вже офіційно оформила розлучення. Про це повідомила Олена в соцмережах.

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«Мені було важко дозволити собі повідомити про цей факт з мого особистого життя. Перш за все, через повагу до родин, що за ці роки втратили можливість бути разом, попри їхню справжню волю і відданість одне одному. Навколо стільки страшних випробувань, що відчувається недоречним говорити вголос про своє. Але як людина, що не толерує брехню або подвійні стандарти, як людина публічна, не можу дозволити собі приховувати факти від тих, хто роками з повагою слідкував за нашою парою. Тому після численних запитань один раз напишу тут без зайвих подробиць: наш з Дмитром шлюб закінчився, в січні ми офіційно розлучилися», — написала Олена.

Вона зазначила, що вони з Дмитром залишаються партнерами й надалі спільно вестимуть бізнес та роблять усе від них залежне, щоб розлучення не мало негативного впливу на дітей.

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«Зараз триває перехідний період, який кожен, хто розлучається, проходить в кілька непростих етапів. Тож наразі для мене є декілька пріоритетів. В першу чергу, для мене важливо, щоб наші рішення дорослих якомога менше вплинули на дітей. Я створювала і створюватиму для них безпечний простір, який будується на любові, повазі та безумовному прийнятті. Простір, за яким стоїть безліч невидимих зусиль. По-друге, наші особисті стосунки ніяк не впливають на роботу компанії, відносини з командою та партнерами», — зазначила Борисова.

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Нагадаємо, що Дмитро та Олена Борисови є відомими українськими рестораторами та власниками низки популярних закладів. Вони одружилися 2014 року. За десять років шлюбу в Дмитра та Олени народилися п'ятеро дітей, наймолодшій доньці у січні виповнилося три роки. Також у Дмитра є двоє старших дітей від попереднього шлюбу.

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Фото: instagram.com/lena_borysova

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