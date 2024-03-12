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Чемпіонат України з футболу, 21-й тур, 12--17 березня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

15:05 12 березня 2024
Динамо&nbsp;— Зоря

У вівторок, 12 березня, матчами у Ковалівці, Києві та Львові стартує 21-й тур чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв «Шахтар».

Чемпіонат України. 21-й тур

12 березня (вівторок)

ЛНЗ (Черкаси) — «Дніпро-1» — 1:1 (Саліху, 57 — Філіппов, 48). Юніорські склади — 0:5.

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У 21-му турі УПЛ також зіграють: 12 березня — «Динамо» — «Зоря» (15:30), «Шахтар» — «Минай» (18:00); 15 березня — «Олександрія» — «Ворскла» (18:00); 16 березня — «Металіст 1925» — «Рух» (13:00), «Оболонь» — «Полісся» (15:30), «Кривбас» — «Колос» (18:00); 17 березня — «Чорноморець» — «Верес» (15:30).

Становище команд:

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1. «Шахтар» — 40 очок (18 матчів);

2. «Кривбас» — 40 (20);

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3. «Дніпро-1» — 39 (21);

4. «Динамо» — 35 (17);

5. «Рух» — 33 (20);

6. «Полісся» — 33 (20);

7. «Ворскла» — 29 (20);

8. ЛНЗ — 25 (20);

9. «Колос» — 24 (19);

10. «Чорноморець» — 23 (19);

11. «Олександрія» — 20 (19);

12. «Зоря» — 19 (17);

13. «Металіст 1925» — 16 (20);

14. «Оболонь» — 15 (19);

15. «Верес» — 13 (19);

16. «Минай» — 10 (18).

Бомбардири: 9 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 7 — Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Дмитро Криськів («Шахтар»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на останніх секундах втратило перемогу на полі «Вереса».

Фото ФК «Динамо»

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