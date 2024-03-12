Чемпіонат України з футболу, 21-й тур, 12--17 березня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У вівторок, 12 березня, матчами у Ковалівці, Києві та Львові стартує 21-й тур чемпіонату України з футболу, який минулого сезону виграв «Шахтар».
Чемпіонат України. 21-й тур
12 березня (вівторок)
ЛНЗ (Черкаси) — «Дніпро-1» — 1:1 (Саліху, 57 — Філіппов, 48). Юніорські склади — 0:5.
У 21-му турі УПЛ також зіграють: 12 березня — «Динамо» — «Зоря» (15:30), «Шахтар» — «Минай» (18:00); 15 березня — «Олександрія» — «Ворскла» (18:00); 16 березня — «Металіст 1925» — «Рух» (13:00), «Оболонь» — «Полісся» (15:30), «Кривбас» — «Колос» (18:00); 17 березня — «Чорноморець» — «Верес» (15:30).
Становище команд:
1. «Шахтар» — 40 очок (18 матчів);
2. «Кривбас» — 40 (20);
3. «Дніпро-1» — 39 (21);
4. «Динамо» — 35 (17);
5. «Рух» — 33 (20);
6. «Полісся» — 33 (20);
7. «Ворскла» — 29 (20);
8. ЛНЗ — 25 (20);
9. «Колос» — 24 (19);
10. «Чорноморець» — 23 (19);
11. «Олександрія» — 20 (19);
12. «Зоря» — 19 (17);
13. «Металіст 1925» — 16 (20);
14. «Оболонь» — 15 (19);
15. «Верес» — 13 (19);
16. «Минай» — 10 (18).
Бомбардири: 9 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 7 — Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Дмитро Криськів («Шахтар»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин («Динамо»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на останніх секундах втратило перемогу на полі «Вереса».
Фото ФК «Динамо»32
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