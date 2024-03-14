Тренер «Чорноморця» не повернувся з командою до України та втік до США: з'явилася реакція футбольного клубу

Тренер із фізпідготовки одеського «Чорноморця» Ігор Касьяненко не повернувся з футбольною командою зі зборів у Туреччині та втік до США. Раніше ФК «Шахтар» оголосив рішення щодо футболіста, який втік до росії.

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Уродженець Луганська працював у тренерському штабі Романа Григорчука із січня 2022 року. Раніше він співпрацював із наставником «моряків» в «Астані» з Казахстану та «Шахтарі» з білорусі. Також фахівець входив до складу тренерського штабу у луганській «Зорі» та житомирському «Поліссі». Після втечі ще в лютому 36-річний Касьяненко має намір осісти із сім'єю у Маямі.

ФК «Чорноморець» відреагував на інцидент, опублікувавши заяву на офіційній сторінці клубу у Facebook.

«Один із представників «Чорноморця», який весь час провів з клубом на зборах і брав повноцінну участь у підготовчому процесі, не з'явився в аеропорту міста Анталья, коли команда відлітала в аеропорт міста Кишинів, — йдеться в заяві. - Мова про тренера з фізпідготовки Ігоря Касьяненка: квиток на нього було придбано, але в літаку на момент відправлення його не виявилося.

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Міністерство молоді та спорту України про цей випадок поінформоване. До відповідальної структури доведені всі подробиці. Керівництво клубу засуджує такий вчинок свого вже колишнього представника. Але вплинути на таке рішення можливості немає, хоча спроба адекватного діалогу з боку клубу була — у відповідь наштовхнулися на непорядність людини.

Проте клуб може вплинути на подальшу кар'єру втікача. Керівництво ФК «Чорноморець» ініціювало процес анулювання Касьяненкові тренерської ліцензії. Той, хто ошукав клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди, не має права залишатися у футболі. Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, мають знати про його здатність до зради".

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Нагадаємо, що на цей час «Чорноморець» посідає у турнірній таблиці УПЛ 10-е місце і в неділю, 17 березня, зіграє вдома з «Вересом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що член збірної України втік із табору команди в Європі, щоб уникнути мобілізації.

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Фото ФК «Чорноморець»

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