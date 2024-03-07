Чемпіонат України з футболу, 20-й тур, 7—9 березня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У четвер, 7 березня, поєдинками під Києвом та у Рівному стартувала програма 20-го туру української футбольної прем'єр-ліги, в якій «Олександрія» напоролася на технічну поразку за участь у грі з «Шахтарем» незаявленого футболіста.

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Чемпіонат України. 20-й тур

7 березня (четвер)

«Верес» (Рівне) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (Мрвальєвич, 90+8, з пенальті — Волошин, 5). Юніорські склади — 1:5.

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«Динамо»: Бущан, Дубінчак, Попов, Михавко, Караваєв, Андрієвський, Шепелєв, Шапаренко, Кабаєв, Волошин, Ванат.

«Зоря» (Луганськ) — «Минай» — 2:0 (Антюх, 18, Бугай, 74). Юніорські склади — 2:1.

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У 20-му турі УПЛ також зіграють: 8 березня — «Дніпро-1» — «Рух» (13:00), «Металіст 1925» — ЛНЗ (15:30); «Шахтар» — «Колос» (18:00); 9 березня — «Чорноморець» — «Ворскла» (13:00), «Полісся» — «Олександрія» (15:30), «Кривбас» — «Оболонь» (18:00).

Становище команд:

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1. «Дніпро-1» — 38 очок (19 матчів);

2. «Шахтар» — 37 (17);

3. «Кривбас» — 37 (19);

4. «Динамо» — 35 (17);

5. «Полісся» — 33 (19);

6. «Рух» — 30 (19);

7. «Ворскла» — 26 (19);

8. «Колос» — 24 (18);

9. ЛНЗ — 23 (18);

10. «Чорноморець» — 23 (18);

11. «Зоря» — 19 (17);

12. «Олександрія» — 17 (18);

13. «Металіст 1925» — 15 (19);

14. «Оболонь» — 15 (18);

15. «Верес» — 13 (19);

16. «Минай» — 10 (18)

Бомбардири: 9 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Дмитро Криськів («Шахтар»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що став відомий склад збірної України на плей-оф за путівку на Євро-2024.

Фото ФК «Динамо»

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