Легенда UFC врятував батьків під час пожежі і сам отруївся димом (фото)

Легенду змішаних єдиноборств (ММА), першого чемпіона UFC у надважкій вазі американця Марка Коулмана було госпіталізовано з отруєнням димом під час пожежі в будинку свого дитинства недалеко від Толедо (штат Огайо), повідомляє MMA Fighting. Раніше боєць ММА з росії, рятуючи кота, випав з 10-го поверху і залишився живим.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією джерела, на кухні будинку батьків колишнього бійця, якому зараз 59 років, спалахнула пожежа. Марк зміг врятувати обох батьків, по черзі витягнувши їх з дому. Але коли він вирушив за своїм собакою Хаммером (тварину в результаті врятувати не вдалося), то отримав сильне отруєння димом.

Спортсмена було доправлено до лікарні на гелікоптері, за його життя борються лікарі. А будинок батьків повністю згорів.

Марк Коулман у лікарні

РЕКЛАМА

Зазначимо, що Марк Коулман, котрого ввели до Зали слави UFC у 2008 році, вважається одним і найвеличніших важковаговиків в історії організації. Він узяв титул UFC 10, а потім захистив його на UFC 11.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бійця ММА з росії знайшли мертвим у поїзді.

РЕКЛАМА

Фото UFC, X Jonathan Snowden

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook