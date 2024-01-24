Рятував кота: боєць ММА з росії випав з 10-го поверху і залишився живим (відео)

Боєць змішаних єдиноборств (ММА) з росії Едуард Кузьмінов повідомив, що його співвітчизник і суперник 24-річний Магомед «Веном» Зайналов випав з 10-го поверху багатоповерхового будинку і зараз перебуває в реанімації. Раніше іншого російського бійця ММА знайшли мертвим у поїзді.

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«Сьогодні вранці мені надійшли сумні новини, — повідомив Едуард Кузьмінов у своєму Telegram-каналі. — Магомед Зайналов упав з 10-го поверху і зараз перебуває в реанімації. Ми мали 2 лютого проходити бій. Я молився, щоб я виграв у цьому бою. А тепер розумію, що на фігу на всі ці бої, і хочу помолитися за «Венома». Щоб у нього все було добре, щоби він відновився. І вас прошу, давайте помолимося за нього. Все в житті буває. Життя швидкоплинне. Дай Боже, щоб усе було добре у «Венома».

Як повідомляє Telegram-канал Mash, причиною падіння бійця ММА став його кіт, якого він намагався врятувати. За словами дружини, пухнастого у своїй орендованій квартирі вони завели нещодавно. Напередодні ввечері тварина була налякана і вискочила на балкон, опинившись на водостоку. Магомед потягнувся за ним, але зірвався і впав.

Зайналова врятувало те, що він упав на машину. Власник Nissan X-Trail, на який приземлився боєць, подаватиме на нього до суду, оскільки ця подія не є страховим випадком.

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Зараз Магомед Зайналов перебуває у реанімації в одній з лікарень Ростова-на-Дону — лікарі намагаються врятувати його ноги. Спортсмен, у якого, крім ніг, травмований таз, перебуває у свідомості.

Додамо, що Магомед Зайналов виграв у ММА чотири бої, один поєдинок завершив унічию та у 10 програв.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російського бійця ММА засуджено на п'ять років за зґвалтування 18-річної дівчини.

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