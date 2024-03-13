ДОТ співпрацює з довіреною особою Гринкевичів? Що відомо на даний момент

ДП «Державний оператор тилу» заперечив укладання договорів з компаніями, близькими до родини Гринкевичів, проте не навів доказів цих тверджень

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Про це свідчить допис на офіційній сторінці ДОТ у Facebook.

«На деяких інформаційних ресурсах шириться інформація щодо причетності одного із законтрактованих DOT постачальників харчування для ЗСУ до родини Гринкевичів. DOT спростовує цю інформацію та наголошує, що жоден із законтрактованих постачальників не має пов’язаності із компаніями Гринкевичів. Кожен учасник закупівельних процедур проходить комплексну перевірку на відповідність кваліфікаційним критеріям та комплаєнс», — зазначається у повідомленні установи.

Натомість читачі сторінки у коментарях до допису зазначають, що один з власників ТОВ «Буський консервний завод» Олександр Лапшин фігурував у розслідуванні Hromadske як довірена особа родини Гринкевичів. Також читачі наводять скріншоти публікації Hromadske та відкритих реєстрів, які свідчать, що Олександр Лапшин є власником ТОВ «Буський консервний завод».

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Нагадаємо, що 11 березня волонтер Назар Приходько опублікував пост, в якому повідомив, що керівництво ДОТ після провалу двох відкритих торгів Prozorro повернулося до системи прямих договорів та уклало договір з ТОВ «Буський консервний завод», одним з власників якого є близька до Гринкевичів особа.

«Цікавим є склад власників цього підприємства. Отже, його підписант і засновник — такий собі Олександр Лапшин. Що ж це за Лапшин такий? А це Гринкевич у масці, номінал цієї достойної родини, на якого вони після відкриття кримінальних проваджень почали переписувати своє майно», — зазначив Приходько.

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Він також навів дані розслідування «Hromadske», одним з фігурантів якого був Олександр Лапшин.

«Як встановили журналісти-розслідувачі, у травні 2023 року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських Липках у Києві на 50 та 123 квадратних метри по сусідству. Тоді схожі апартаменти коштували 20 мільйонів гривень. Через день після арешту Ігоря Гринкевича, 31 грудня, Світлана взяла кредит на 5 мільйонів гривень у Олександра Лапшина. А 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. Іпотекотримачем обох квартир є Олександр Лапшин. Відповідно, поки Світлана Гринкевич не поверне борг, квартира є недоступною для арештів і конфіскацій», — повідомляє hromadske", — пише Назар Приходько.

Волонтер також підкреслив, що договір був укладений без проведення тендерних процедур, незважаючи на те, що Міноборони нещодавно розірвало усі комерційні відносини із компаніями родини Гринкевичів.

«Укладає, зауважу, без Prozorro, без торгів, навіть без імітації конкурсу. Аплодую стоячи. Міноборони з Гринкевичами розірвало договори, а Жумаділов бере і підписує нові. Наче і міністр на коні, і Гринкевичі біля корита залишилися. Залишається тільки оцінити високий професіоналізм ДОТ, їхнє глибоке знання ринку та принципову позицію щодо боротьби з корупцією. Боролися, але програли. Але як красиво програли!» — резюмує волонтер.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку Арсена Жумаділова про «харчових баронів», які намагаються зберегти правила гри в постачанні харчування ЗСУ: «На кону близько 45 млрд гривень».

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