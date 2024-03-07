«На кону близько 45 млрд гривень»: Арсен Жумаділов про «харчових баронів», які намагаються зберегти правила гри в постачанні харчування ЗСУ

Майже сто днів з початку створення в грудні минулого року «Державний оператор тилу» (ДОТ) здійснює тилове забезпечення Збройних сил України. Агенцію очолив Арсен Жумаділов. Він налаштований реформувати систему забезпечення армії, щоб на ній не збагачувались постачальники на кшталт сумнозвісного Ігоря Гринкевича. Тому практично з першого дня роботи ДОТ його очільника торпедують в ЗМІ критики, які, як видається, не зацікавлені в тому, щоб дати агенції шанс змінити правила гри для постачання харчування. На закиди недоброзичливців Арсен Жумаділов відповів у своєму дописі в Facebook.

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«Прямо зараз кульмінує дійство, що розігрується харчовими баронами останні два місяці, — пише Арсен Жумаділов. — На кону повернення прозорості та довіри суспільства до того, як витрачається близько 45 млрд грн щороку.

Щойно в очолюваній мною організації та мені особисто побачили загрозу, запустилась бурхлива діяльність з захисту інтересу бенефіціарів залишити все «як є».

Суди, замовні статті, телеграм-канали, експерти широкого профіля і вузького сумління, лобіювання в кулуарах — усе спрямоване на те, щоб спаплюжити репутацію мою особисто та скомпрометувати ДОТ.

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Частково мають успіх. Сподіваються на повну перемогу. Наслідком такої їхньої перемоги стане згортання того хоч і непомітного для широкого загалу, але важливого поступу, що ми маємо станом на сьогодні.

Тепер щодо мене особисто. Щодо нових закидів на мою адресу доповідаю.

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По компанії, яка зареєстрована в Криму і рахується за мною. Ви коли-небудь пробували закрити ТОВ? А коли воно знаходиться на окупованій території? У нас можна втратити територію, але юридичні особи, які там зареєстровані, — ніколи. Господарською діяльністю в Криму я не займаюсь з лютого 2014-го року. Компанія в стадії ліквідації.

По брату, який веде підприємницьку діяльність на півострові. Він не є посадовою особою органів державної влади або місцевого самоврядування, до представницьких органів не обирався. Це новина, що люди в Криму працюють, бо мають жити? Те, що саме він робить, то його особиста справа, до якої не маю відношення.

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По будинку, який ніби був мною придбаний в Криму під час окупації. Ніщо мною в Криму не купувалось. Кілька років тому НАЗК дало роз’яснення, що в розділі «Майно» в декларації мають зазначатись відомості про нерухомість, де зареєстрований декларант. Ніяких майнових прав на вказаний у реєстрації будинок я не маю.

По квартирі, що була придбана в грудні 2021. Дійсно тоді з огляду на прогнози щодо наступу рф та мого розуміння, що я не їхатиму з країни, склавши разом заощадження нашої родини та тещі, вдалось купити нерухомість в Стамбулі, де в той час сильно просідала ліра проти долара. При цьому ринок нерухомості в Туреччині традиційно розцінений у лірах і реагує на зміцнення долара з лагом. Загальна вартість її тоді склала 70 тис дол. Внесок нашої родини — половина з цієї суми. Це точно космічна цифра? Відповідні доходи в мене задекларовані та підтверджені.

Ще раз. Просто зараз на кону важлива реформа, до якої привернута увага як суспільства всередині країни, так і міжнародних партнерів.

Нам уже багато вдалось. Ми вже зекономили близько 3 млрд грн, уклавши контракти на 11.5 млрд грн.

Ми в траєкторії розбудови ще однієї спроможної інституції, яка здатна виконувати функції держави в інтересах суспільства на високому професійному рівні.

Було би дивно, якби бенефіціари схем вітали б реформу. Не просто дивно — підозріло. Це б значило, що щось ми робимо не так.

Система пручається і робить це гучно. Це нормально.

Буде ненормально, якщо підемо із нею на компроміс".

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