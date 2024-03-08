«Голова ДОТ Жумаділов перевів закупівлі для ЗСУ у тінь»: експерт про необхідність реагування з боку президента

Керівник новоствореного ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ) Арсен Жумаділов, який відповідає за тилове забезпечення армії, перевів закупівлі харчування для армії на десятки мільярдів в «лагідну тінь» приватності і закритих угод. Таким чином Жумаділов перебрав на себе одноосібний контроль за ринком, одноосібно диктуючи правила. В його особі виростає «новий тендерний приармійський барон».

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Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький після того, як стало відомо, що за результатами двох зірваних харчових тендерів ДОТ на чолі з Жумаділовим укладатиме договори із постачальниками без застосування електронної системи Prozorro.

«Багатомільярдні закупівлі харчування для армії відтепер проводитимуться без відкритих тендерів на Prozorro. ДОТ на чолі з Асеном Жумаділовим укладатиме договори із постачальниками без виходу на прозорі аукціони. Він одноосібно це вирішив. Досягнення Антикорупційної Ради при Міноборони, за які билася Дана Ярова, анульовані. Відтепер не буде жодної публічності і жодної прозорості щодо формування цін закупівель і визначення переможців», — заявив Голобуцький.

На його думку, тепер стає зрозумілішим, чому Жумаділов скасував результати харчових тендерів 22 лютого і зробив все для того, щоб був зірваний вчорашній аукціон на Prozzoro, коли постачальники відмовились брати у ньому участь через нереалістичні умови.

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«Схоже на те, що це була частина гри і великого плану — вивести у тінь усі закупівлі продуктів харчування для ЗСУ і перебрати на себе одноосібний контроль за ринком, одноосібно диктуючи правила. Йдеться про колосальні суми контрактів: тільки на одному тендері 6 березня розігрувались лоти на майже 11 мільярдів грн», — сказав політолог.

Він нагадав, що ДОТ було створено для зміни концепції тилового забезпечення. Міноборони дало зелене світло на тотальне реформування ринку тилових закупівель, але Жумаділов жодного разу не зібрав гравців ринку для спільного діалогу.

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«Люди, ознайомлені із ситуацією, вважають таку поведінку щонайменше дивною: Жумаділов вибудував свій окремий світ, відокремлений від ринкових, громадських, виробничих і воєнних реалій з їхніми жорсткими вимогами», — повідомив Голобуцький.

Також він зазначив, працівники ДОТ отримують великі зарплати, але виконують свою роботу непрофесійно: голий оклад (без премій та надбавок) керівника ДП — 193 тис. грн, його заступників — 161 тис. грн, на відрядження у цьому році їм виділено 29 млн грн.

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«Армії і суспільству необхідна негайна реакція міністра оборони, РНБО та Президента. Коли Україна зі всього світу випрошує по копійці на армію, системна діяльність Жумаділова може спричинити негативну реакцію західних партнерів, а також виборців у країнах Заходу», — впевнений експерт.

Нагадаємо, на двох цьогорічних харчових тендерах для ЗСУ голова ДОТ Жумаділов виписав дискримінаційні умови для постачальників, що і призвело до зриву аукціонів.

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