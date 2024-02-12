Справа Гринкевичів: арештовано майно родини бізнесмена, вивчається питання арешту нерухомості Морозюк

У кримінальному провадженні щодо шахрайської схеми львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його родини накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби бізнесмена, членів його родини — дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно колишньої нареченої Романа Гринкевича — Соні Морозюк — та ще одного співучасника.

Правоохоронці нагадують, що підозри були повідомлені в середині січня 2024 року — п’ятьом особам у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

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Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою.

В ДБР наголосили, що продовжують вживати усіх необхідних процесуальних заходів та документують всі незаконні дії членів злочинної організації.

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Зазначимо, що бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тис. доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Компанії Гринкевича були одними із найбільших постачальників Міноборони, розслідування щодо зловживань на закупівлях триває. За попередніми даними, сума збитків складає 1,2 млрд грн.

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Нагадаємо, художниця Соня Морозюк «сховала» своє майно, яке ДБР оголосило арештованим. Дві квартири та галерею дівчина передала під заставу за угодами позики. Таким чином їй вдалося убезпечити цю нерухомість.

Фото з соцмереж

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