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Змушують голосувати за путіна: в росії держслужбовцям розсилають «додаток лояльності»

19:40 14 березня 2024
Путін

Під час передвиборчої кампанії кремль робить ставку на нові заходи для підвищення явки виборців та готується до смути. В росії було запроваджено так званий «додаток лояльності». Згідно з повідомленням в газеті Telegraph, додаток спрямований, зокрема, на державних службовців. Мета полягає в тому, щоб вони надали докази своєї участі у виборах, пише видання.

Медсестрам, лікарям, вчителям, державним службовцям та іншим працівникам бюджетної сфери за допомогою SMS надсилають унікальний рядок коду, який перенаправляє їх на веб-сайт партії путіна «єдиної росії», який, по суті, діє як тимчасовий додаток для смартфонів.

Цей веб-сайт пропонує людям проголосувати і знайти найкоротший шлях до їхньої виборчої дільниці, коли вона відкриється 15 березня. Очікується, що після цього дерслужбовці відзвітують на вказаному сайті про те, що вони проголосували.

Як повідомляє видання, за допомогою цього нового інструменту президент путін прагне отримати 80 відсотків голосів на майбутніх виборах. А сам додаток є надзвичайно суперечливим і розглядається опозицією як засіб тиску з боку кремля, щоб змусити громадян проголосувати. Крім цього додаток доступний лише для зареєстрованих державних службовців.

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Раніше повідомлялося, що кремль покладає великі надії на вибори у США.

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Змушують голосувати за путіна: в росії держслужбовцям розсилають «додаток лояльності»

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