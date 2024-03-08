У росії готуються до смути: що відбувається у країні-агресорці напередодні виборів путіна (відео)

Менше ніж за два тижні в країні-агресорці пройдуть чергові президентські вибори, які стануть спектаклем для росіян, бо ім’я наступного президента відоме заздалегідь. Нагадаємо, що внесені до конституції росії зміни, дозволили путіну стати президентом вп’яте. І незабаром він стане ним вшосте! (Вперше любитель бункерів обійняв цю посаду у 2000 році — Авт.).

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Голосування на виборах президента рф відбудеться з 15 до 17 березня 2024 року.

Зазвичай цей процес на росії незалежні спостерігачі й експерти оцінюють як невільний й нечесний. Влада регулярно втручається у виборчий процес, ускладнює доступ для опозиції, створює переваги провладним кандидатам, у низці випадків йдеться і про прямі фальсифікації.

Водночас ці президентські вибори в росії відрізняються від попередніх, адже загарбницька війна проти Україні докорінно змінила ставлення росіян як до путіна, так і війни загалом. Ба більше! Нападом на Україну путін власноруч створив платформу для антипутінського руху всередині росії та більшого розуміння для малих народів, поневолених імперськими амбіціями рф, які пручаються мобілізації для війни з Україною.

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«Шляхом мобілізації переважно корінних народів росії путін і його банда виконують відразу кілька завдань. Перше, ключове, завдання — це геноцид, цілеспрямоване убивство представників цих народів на полі бою в Україні, коли ці люди використовуються російським військом як „гарматне м’ясо“, і фактично чисельність цих корінних народів зменшується», — сказав політолог та офіцер ЗСУ Михайло Басараб в коментарі «Укрінформу».

А після раптової смерті опозиційного політика Олексія Навального якраз напередодні виборів президента рф, його дружина Юлія звернулася до росіян із закликом приєднатися до акції «Полудень проти путіна», яка запланована саме на 17 березня.

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Суть цієї акції полягає в тому, що людям, які виступають проти чинного президента рф володимира путіна, потрібно прийти в день виборів на виборчі дільниці одночасно — опівдні й проголосувати проти нього за будь-якого з трьох інших кандидатів, або зіпсувати бюлетень.

Тим часом народне невдоволення, поки що досить кволе, перетворилося на вуличний флешмоб. У росії та на окупованих нею територіях невідомі розписують стіни проти виборів — «Нет выборов без выбора!», «птн пнх», «нет войне», тощо.

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Чекати, чи виллється народне обурення у більш масштабні протести, залишилось недовго…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бердянську висадили в повітря колаборантку, відповідальну за «вибори» путіна в Запорізькій області.

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