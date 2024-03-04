кремль покладає великі надії на вибори у США, — польський експерт
Експерт Центру східних досліджень (OSW) Марек Менкішак прокоментував тему потенційної збройної агресії росії проти західних держав. На його думку, росія навряд чи зважиться на такі дії до майбутніх президентських виборів у США і до можливого вступу на посаду Дональда Трампа, якого Байден звинуватив у блокуванні багатомільярдної допомоги Україні. Менкішак підкреслив, що кремль покладає великі надії на вибори у США, пише wiadomosci.wp.pl.
путін у своєму щорічному зверненні до нації попередив про небезпеку ядерного конфлікту в разі введення військ НАТО в Україну. Диктатор також повторив свої звинувачення у тому, що Захід хоче знищити росію зсередини, і попередив, що росія нікому не дозволить втручатися у свої внутрішні справи.
Однак Менкішак зазначив, що не можна виключати збільшення кількості російських гібридних атак.
«Йдеться про посилення того, з чим ми вже стикаємося, а саме: кібератаки, атаки на об'єкти критичної інфраструктури, політичний саботаж, диверсії та спроби дестабілізувати ситуацію у країнах-членах. Особливо це стосується сусідніх країн, які мають вплив на політику Заходу щодо росії», — пояснив він.
Менкішак зазначив, що не виключені найтемніші сценарії, в яких росія застосує військову силу проти будь-якої з країн — членів НАТО. Але, додав він, їх реалізація стане можливою лише у тому випадку, якщо кремль визнає, що НАТО й США не здатні ефективно реагувати.
На думку експерта, переломним моментом у діях росії можуть стати президентські вибори у США.
«Перш за все — через військову підтримку України. Ми повинні пам'ятати, що Україна, як держава, наполовину тримається та воює завдяки підтримці Заходу. Половина цієї підтримки надходить зі США», — пояснив він.
Марек Менкішак також зазначив, що головним стримувальним фактором, з погляду російського сприйняття, є здатність США надати негайну військову підтримку та використовувати свій потужний військовий потенціал.
«Якщо росіяни дійдуть висновку, що політика США щодо трансатлантичної безпеки змінюється після перемоги Дональда Трампа (а виходячи з деяких заяв Трампа, ми бачимо, що це не виключено), росіяни будуть використовувати дедалі більш агресивні методи», — зазначив експерт.
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