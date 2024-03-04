Експерт Центру східних досліджень (OSW) Марек Менкішак прокоментував тему потенційної збройної агресії росії проти західних держав. На його думку, росія навряд чи зважиться на такі дії до майбутніх президентських виборів у США і до можливого вступу на посаду Дональда Трампа, якого Байден звинуватив у блокуванні багатомільярдної допомоги Україні. Менкішак підкреслив, що кремль покладає великі надії на вибори у США, пише wiadomosci.wp.pl.

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путін у своєму щорічному зверненні до нації попередив про небезпеку ядерного конфлікту в разі введення військ НАТО в Україну. Диктатор також повторив свої звинувачення у тому, що Захід хоче знищити росію зсередини, і попередив, що росія нікому не дозволить втручатися у свої внутрішні справи.

Однак Менкішак зазначив, що не можна виключати збільшення кількості російських гібридних атак.

«Йдеться про посилення того, з чим ми вже стикаємося, а саме: кібератаки, атаки на об'єкти критичної інфраструктури, політичний саботаж, диверсії та спроби дестабілізувати ситуацію у країнах-членах. Особливо це стосується сусідніх країн, які мають вплив на політику Заходу щодо росії», — пояснив він.

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Менкішак зазначив, що не виключені найтемніші сценарії, в яких росія застосує військову силу проти будь-якої з країн — членів НАТО. Але, додав він, їх реалізація стане можливою лише у тому випадку, якщо кремль визнає, що НАТО й США не здатні ефективно реагувати.

На думку експерта, переломним моментом у діях росії можуть стати президентські вибори у США.

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«Перш за все — через військову підтримку України. Ми повинні пам'ятати, що Україна, як держава, наполовину тримається та воює завдяки підтримці Заходу. Половина цієї підтримки надходить зі США», — пояснив він.

Марек Менкішак також зазначив, що головним стримувальним фактором, з погляду російського сприйняття, є здатність США надати негайну військову підтримку та використовувати свій потужний військовий потенціал.

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«Якщо росіяни дійдуть висновку, що політика США щодо трансатлантичної безпеки змінюється після перемоги Дональда Трампа (а виходячи з деяких заяв Трампа, ми бачимо, що це не виключено), росіяни будуть використовувати дедалі більш агресивні методи», — зазначив експерт.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що багато західних урядів не усвідомлюють, наскільки серйозною є ситуація в Україні.

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