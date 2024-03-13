«Бізнес готовий у складні часи інвестувати в Україну, потрібне неупереджене ставлення до будівництва», — засновник KAN Ніконов
Девелопер планує почати великий інвестиційний проект в районі Китаєво, що у Києві. Частина Китаєво є історичною пам'яткою. Хоча компанія погодилась будувати проект за межами пам'ятки і провести археологічні розкопки, але все одно опинилась в заручниках упередженого ставлення до забудовників.
Про це заявив засновник компанії КАN Development Ігор Ніконов в ефірі «5 каналу».
Проекти компанії KAN відомі в Україні та світі. Один з них «Комфорт-Таун», що на лівому березі Києва, навіть потрапив до кадрів презентації компанії Apple. Проте компанія стикається з упередженим ставленням.
«Шановні активісти, які більш за все ратують, нехай входять в якусь наглядову раду і слідкують за тим, як археологи роблять цю роботу», — заявив Ніконов, підкресливши, що компанія профінансує розкопки.
Наразі ж на місці потенціального проекту територія є не доглянутою.
«Там територія, вона захаращена, за нею нікого немає. Не має хазяїна, який зараз має піклуватися. Що вимагає, скажемо, орендар від Міністерства культури? Дайте мені режим використання території», — повідомив бізнесмен.
Він підкреслив, що Мінкульт має визначитися, що можна, а що не можна робити на цій землі. Також, за словами Ніконова, територія де будують проєкти KAN зазвичай зростає у вартості у рази. Тому незрозуміло, чому інвестиції гальмуються.
Підприємець заявив, що готовий надати 2 га землі під будівництво військового госпіталю та налаштований дійти до порозуміння із активістами, Мінкультом та місцевими жителями.
«Там є госпіталь військовий пограничних сил, і ми з ними домовилися, що ми їм даємо 2 га землі з цієї нашої ділянки, щоб побудувати другу чергу цього госпіталю. Зробили їм концепцію. Ми дуже, скажемо, намагаємося допомогти всім, хто там є, всім зацікавленим особам. Ми завжди з усіма нормально домовляємося. Тому що ми їх слухаємо, їхні побажання і пробуємо їх виконувати», — заявив Ніконов.
За даними GMK center об'єм будівництва в 2022 році впав на 65%.43
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