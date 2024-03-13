Девелопер планує почати великий інвестиційний проект в районі Китаєво, що у Києві. Частина Китаєво є історичною пам'яткою. Хоча компанія погодилась будувати проект за межами пам'ятки і провести археологічні розкопки, але все одно опинилась в заручниках упередженого ставлення до забудовників.

ВІДЕО ДНЯ

Про це заявив засновник компанії КАN Development Ігор Ніконов в ефірі «5 каналу».

Проекти компанії KAN відомі в Україні та світі. Один з них «Комфорт-Таун», що на лівому березі Києва, навіть потрапив до кадрів презентації компанії Apple. Проте компанія стикається з упередженим ставленням.

«Шановні активісти, які більш за все ратують, нехай входять в якусь наглядову раду і слідкують за тим, як археологи роблять цю роботу», — заявив Ніконов, підкресливши, що компанія профінансує розкопки.

РЕКЛАМА

Наразі ж на місці потенціального проекту територія є не доглянутою.

«Там територія, вона захаращена, за нею нікого немає. Не має хазяїна, який зараз має піклуватися. Що вимагає, скажемо, орендар від Міністерства культури? Дайте мені режим використання території», — повідомив бізнесмен.

РЕКЛАМА

Він підкреслив, що Мінкульт має визначитися, що можна, а що не можна робити на цій землі. Також, за словами Ніконова, територія де будують проєкти KAN зазвичай зростає у вартості у рази. Тому незрозуміло, чому інвестиції гальмуються.

Підприємець заявив, що готовий надати 2 га землі під будівництво військового госпіталю та налаштований дійти до порозуміння із активістами, Мінкультом та місцевими жителями.

РЕКЛАМА

«Там є госпіталь військовий пограничних сил, і ми з ними домовилися, що ми їм даємо 2 га землі з цієї нашої ділянки, щоб побудувати другу чергу цього госпіталю. Зробили їм концепцію. Ми дуже, скажемо, намагаємося допомогти всім, хто там є, всім зацікавленим особам. Ми завжди з усіма нормально домовляємося. Тому що ми їх слухаємо, їхні побажання і пробуємо їх виконувати», — заявив Ніконов.

За даними GMK center об'єм будівництва в 2022 році впав на 65%.

43

Читайте нас у Facebook