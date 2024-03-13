Пенсії в Україні: який період під час війни зарахують безробітним у страховий стаж

Багато хто з українців усвідомлює, що в деяких випадках робота під час пенсії може приводити до зменшення розміру виплат при більшому стажі. Але під час війни не доводиться вибирати, що краще.

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Тим більше, що в умовах економічної кризи через вторгнення росії багато українців взагалі залишилися без роботи. І їх цікавить, чи можуть вони заробити страховий стаж, не маючи офіційної роботи.

Відповідь на це питання надали у Київському міському центрі зайнятості.

Зокрема, там пояснили, що у пункті 13 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, який був затверджений Кабміном у 2013 році постановою № 175 період, коли зареєстровані безробітні беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, зараховується до страхового стажу в разі наступної їх реєстрації.

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Також у пункті 8 Порядку надання допомоги по безробіттю йдеться про те, що страховий стаж, який був набутим безробітним у період реєстрації (участь в громадських роботах, суспільно корисних роботах під час воєнного стану, а також інших роботах тимчасового характеру, організації та проведенні виборчого процесу, виконанні програм підготовки у військовому резерві та інших випадках, не заборонених законодавством), включається до страхового стажу для наступних страхових випадків.

Тобто, якщо перекласти на зрозумілу мову, то йдеться про те, що стаж буде нараховуватися тим, хто приймає участь у громадських роботах.

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Крім того, в центрі нагадали, що коли українцям бракує страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію, його можна докупити.

Для цього громадянин укладає договір із Пенсійним фондом України (ПФУ) на вебпорталі електронних послуг. Підписується документ за допомогою:

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Дія Підпису;

кваліфікованого електронного підпису;

системи GOV.ID.

Крім того, частині наших співгромадян може стати в нагоді нагадування про те, що і деяких випадках наявність стажу можна підтвердити без трудової книжки.

Якщо українець втратив свою трудову книжку під час повномасштабної війни, то підтвердити свій стаж йому допоможуть свідки. Але залучити їх можна лише у разі, якщо підприємство, установа, організація або їх правонаступники розташовані:

на тимчасово окупованій росією території України;

у районі проведення АТО або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії росії;

на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Також запросити свідка для підтвердження робочого стажу можливо, якщо майно чи документи людини в Україні пошкодились або були знищені під час воєнних (бойових) дій.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому можуть призначити пенсію за вислугу років у 2024 році.

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