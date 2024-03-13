Пенсія за вислугу років: кому можуть призначити виплати у 2024 році

На відміну від людей, які вийшли на пенсію за віком та продовжили працювати, особи, яким призначена пенсія за вислугу років, можуть бути позбавлені її, якщо й далі підуть працювати за спеціальністю.

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Цей вид виплат призначається окремим категоріям громадян, що працюють на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності, повідомляють fakty.com.ua.

У той час, як на пенсію за віком виходять чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років (у відповідності із отриманим страховим стажем), люди, які працювали на небезпечному для здоров’ї виробництві (список таких професій задтверджується урядом), можуть виходити на заслужений відпочинок раніше.

Незалежно від віку, пенсію за вислугу років призначають:

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Артистам, якщо є на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років.

Працівникам авіації та льотно-випробувального складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років, у жінок — від 20 років.

Військовим.

Працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років.

Медикам.

Спортсменам, якщо є стаж не менш як 25 років.

Диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом, бортпровідникам, працівникам залізничного транспорту та метрополітену, працівникам, зайнятим на польових геологорозвідувальних роботах.

Також її призначають працівникам, зайнятим на лісозаготівлях та лісосплаві, механізаторам у портах, плавскладу морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Пенсію за вислугу років призначають військовослужбовцям при звільненні з військової служби:

незалежно від віку, якщо в день звільнення вони мають не менше від 25 календарних років вислуги;

у випадку досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше 12,5 календарного року становить служба.

На розмір пенсії за вислугу років випливає багато чинників, зокрема, тривалість стажу, розмір зарплатні тощо.

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Раніше експерт Сергій Коробкін розповідав, що сумарно розмір пенсії у громадян зі статусом УБД з усіма надбавками (крім пенсій за особливі заслуги) має становити не менше ніж 210% рівня прожиткового мінімуму.

Фото Pixabay

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