Вийшов на пенсію — відпочивай: чому у працюючих пенсіонерів розмір виплат може бути меншим

Ситуації, коли людина все життя працювала, вийшла на пенсію з великим стажем і продовжує працювати, але при цьому отримує пенсію, яка значно нижча за середню — далеко не рідкість.

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Розібратись в причинах цього вирішили в редакції профільного видання.

Справа в тому, що до редакції надійшов лист від пенсіонерки, яка має 40 років відпрацьованого стажу, вже шість років перебуває на пенсії, і отримує виплати в розмірі 2760 гривень.

«Мене цікавить, у зв’язку з чим вона така мала? Податки до ПФУ щомісяця перераховують. Мене не задовольняє така пенсія, враховуючи, що продовжую працювати і маю такий великий стаж. Прошу правильного перерахунку моєї пенсії», — просить українка.

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У відповідь фахівці написали, що розмір пенсії залежить не лише від кількості стажу, а і від розміру заробітної плати. Якщо вона не висока, то і пенсія буде відповідною.

Також на розмір пенсії може впливати той факт, що людина продовжує працювати. Адже громадяни, які працюють, в деяких випадках отримують пенсію з урахуванням застарілих показників прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Тобто той факт, що людина продовжує працювати, не є пенсійним привілеєм, а навпаки — може трохи занижувати пенсію, доки людина не звільниться.

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В той же час у осіб віком понад 65 років, які мають повний стаж (жінки — 30 років, чоловіки — 35 років) і які не працюють, загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути нижчим за 3120 гривень. Це було передбачено постановою Кабінету Міністрів № 168. Але у людей, яким ще не виповнилося 65 років, вказана норма поки що не враховується.

Крім того, протягом останнього року діяв інший пункт зазначеної постанови. В ньому зазначено, що особам, яким не виповнилося 70 років, але котрі мають повний стаж, мінімальна пенсійна виплата дотягується до 2760 гривень (незалежно від факту роботи).

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Втім, після звільнення з роботи і за умови досягнення зазначеного віку пенсію може бути перераховано.

«Однак прогнозуємо, що підвищення пенсії не буде суттєвим, бо, на нашу думку, на її розмір все-таки впливає замалий індивідуальний коефіцієнт зарплати, хоча ми і не знаємо його розміру», — зізнаються у виданні.

Нагадаємо, що незалежний пенсійний експерт Сергій Коробкін зробив приблизний підрахунок, на скільки і у кого саме з пенсіонерів реально зростуть виплати у березні.

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