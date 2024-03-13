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Події

На Рівненщині військовий скоїв смертельне ДТП на пішохідному переході

19:03 13 березня 2024
Авто винуватця аварії

У місті Вараші, що на Рівненщині, вранці 13 березня сталася смертельна ДТП — військовий на власному авто збив пішохода.

Як повідомили журналістам у Територіальному управлінні ДБР, жертвою став 42-річний чоловік, який саме перетинав проїжджу частину по пішохідному переході.

На місці інциденту

Потерпілий загинув на місці події.

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«За результатами освідування встановлено, що водій був за кермом тверезим. Також він не залишав місце ДТП та дочекався приїзду медиків і правоохоронців», — повідомила речниця Теруправління ДБР Катерина Герасімук.

Попередньо інцидент кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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Процесуальне керівництво у справі здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, що наприкінці лютого на Львівщині одразу троє людей стали жертвами ДТП за участю автомобіля евакуації загиблих військових.

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