На Волині у ДТП за участю правоохоронця загинув підліток

У четвер, 4 січня, у Ковельському районі Волинської області сталася смертельна ДТП.

Трагедія сталася близько 20 години 4 січня у селі Пульмо Ковельського району. В ній загинув 14-річний хлопець, повідомили в ДБР.

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За інформацією ДБР, правоохоронець, водій службового автомобіля, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався у попутному напрямку. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин трагедії.

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В поліції Волині повідомили, що цього ж дня, на автодорозі поблизу села Брище Луцького району зіткнулися Opel та Volkswagen.

Окрім того, по вулиці Глушець у Луцьку 35-річний рівнянин, керуючи автомобілем Audi — A4, здійснив наїзд на 66-річну пенсіонерку.

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Нагадаємо, в Києві наприкінці грудня п’яний водій протаранив авто, де знаходилося шестеро людей. В аварії постраждали також двоє дітей.

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