На Львівщині троє людей стали жертвами ДТП за участю автомобіля евакуації загиблих військових (фото)

На Львівщині, де нещодавно під час зіткнення авто з маршруткою двоє людей випали на трасу під колеса фури та загинули, сталася ще одна смертельна автороща.

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Як повідомляє «Реальний Лвів», троє чоловіків загинули внаслідок важкої ДТП з автомобілем евакуації полеглих військових «На щиті».

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Повідомляється, що аварія сталася напередодні близько 04:40 поблизу села Словіта Львівського району. 21-річний водій автомобіля «ВАЗ 2109» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz евакуації полеглих, який їхав в зустрічному напрямку.

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У ДТП загинули 21-річний водій «ВАЗ» і два пасажири легковика — чоловіки віком 25 та 28 років. Травми отримали 41-річний водій та 38-річний пасажир автомобіля Mercedes.

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Фото «Реальний Львів»

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