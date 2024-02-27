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На Львівщині троє людей стали жертвами ДТП за участю автомобіля евакуації загиблих військових (фото)

10:54 27 лютого 2024
ДТП

На Львівщині, де нещодавно під час зіткнення авто з маршруткою двоє людей випали на трасу під колеса фури та загинули, сталася ще одна смертельна автороща.

Як повідомляє «Реальний Лвів», троє чоловіків загинули внаслідок важкої ДТП з автомобілем евакуації полеглих військових «На щиті».

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Повідомляється, що аварія сталася напередодні близько 04:40 поблизу села Словіта Львівського району. 21-річний водій автомобіля «ВАЗ 2109» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz евакуації полеглих, який їхав в зустрічному напрямку.

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У ДТП загинули 21-річний водій «ВАЗ» і два пасажири легковика — чоловіки віком 25 та 28 років. Травми отримали 41-річний водій та 38-річний пасажир автомобіля Mercedes.

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Ексклюзивний матеріал «За рік до загибелі Сергій став опікуном для хлопчика-сироти»: під час евакуації людей на Харківщині загинув волонтер Сергій Шалигін" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото «Реальний Львів»

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