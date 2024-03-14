Частина Сумської та Харківської областей залишилися без телебачення та радіо внаслідок нічного удару

Основними мішенями нічних ворожих ударів по Сумах і Харкову були радіотехнічні об'єкти. Зокрема на Сумщині тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення в обласному центрі, Шостці, Білопіллі та Тростянці.

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Тож внаслідок пошкоджень частина території області (тимчасово) не може приймати український телевізійний і радіосигнал, повідомили в Сумській ОВА.

Там також попереджають про можливі перебої з мобільним зв'язком.

«Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації», — порадив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, коментуючи ситуацію.

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На Харківщині також нині тривають відновлювальні роботи на обʼєктах телевізійної інфраструктури.

Відзначимо, що у Сумах 14−15 березня оголошені днями жалоби за загиблими під час попередньої повітряної атаки армії рф, яка сталася 13 березня.

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