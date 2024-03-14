Суми атаковані дронами, по Харкову вдарили ракетою: вночі окупанти знову тероризували мирних жителів

Минулої ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зокрема, під ударами БПЛА знову опинилася Сумщина — там відбулися «прильоти» по цивільній інфраструктурі Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля, а по Шостці та Тростянцю ворог здійснив ще й ракетні удари.

«Наслідки ударів уточнюються», — повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Тим часом по Харкову на світанку 14 березня було завдано два удари, зокрема останній — по Шевченківському району. За повідомленням місцевої влади, ворог застосував ракету С-300.

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Загалом протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Відбулося 79 бойових зіткнень з російським ворогом, під час яких було «відмінусовано» 970 російських окупантів, 5 танків, 11 артилерійських систем, 17 бронемашин та інші засоби військової техніки ворога.

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На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 безуспішні штурми позицій наших військ.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, що світові військові експерти вже констатували виснаження російських військ після захоплення ними Авдіївки.



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