Удар по Сумах: Зеленський відреагував на трагедію
У місті Суми, яке вночі атакували російські ударні БПЛА, триває розбирання завалів під'їзду п'ятиповерхового житлового будинка.
Відео з місця подій опублікував президент Володимир Зеленський.
На цей час з-під завалів деблокували тіло одного із мешканців. Також, за повідомленням ДСНС, відомо про ще 8 постраждалих і 10 врятованих.
«Залучені всі необхідні служби, техніка. Усім, хто постраждав, буде надано допомогу. Вдячний кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі», — поінформував президент Зеленський.
Своєю чергою Громадське повідомляє, що атака «шахедів» також спричинила техногенні наслідки для міста — без теплопостачання залишилися 16 багатоквартирних будинків.
Відзначимо, також, що тривають пошуково-рятувальні роботи і у Кривому Розі. За повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, там з-під завалів деблокували тіло п'ятої жертви ворожої ракетної атаки.
Фото ДСНС660
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