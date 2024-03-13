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Події

Удар по Сумах: Зеленський відреагував на трагедію

14:20 13 березня 2024
Пошуково-рятувальні роботи

У місті Суми, яке вночі атакували російські ударні БПЛА, триває розбирання завалів під'їзду п'ятиповерхового житлового будинка.

Відео з місця подій опублікував президент Володимир Зеленський.

На цей час з-під завалів деблокували тіло одного із мешканців. Також, за повідомленням ДСНС, відомо про ще 8 постраждалих і 10 врятованих.

«Залучені всі необхідні служби, техніка. Усім, хто постраждав, буде надано допомогу. Вдячний кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі», — поінформував президент Зеленський.

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Своєю чергою Громадське повідомляє, що атака «шахедів» також спричинила техногенні наслідки для міста — без теплопостачання залишилися 16 багатоквартирних будинків.

Відзначимо, також, що тривають пошуково-рятувальні роботи і у Кривому Розі. За повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, там з-під завалів деблокували тіло п'ятої жертви ворожої ракетної атаки.

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Фото ДСНС

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