Дивовижні способи використання прозорого лаку для нігтів в домашніх умовах

Іноді нам дуже допомагають звичайні речі, які можна використати незвичним способом. Наприклад, використання пінки для гоління як запобіжника запотіванню скла в авто. А чи знали ви про додаткові функції, які може виконувати прозорий лак для нігтів? Є багато інших способів використання цього невибагливого б'юті-продукту у повсякденному житті. І, швидше за все, у вас вже є пляшечка у шухляді у ванній кімнаті. Приготуйтеся швидко вирішити повсякденні проблеми, пише Southern living.

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Щоб легко заклеїти конверт, замість слини або води можна використати прозорий лак для нігтів, провівши невеликою кількістю лаку по краю конверта перед закриттям. Дайте йому висохнути, перш ніж відправити його одержувачу.

Втягування нитки в голку, безумовно, може бути складним завданням, але прозорий лак для нігтів може допомогти. Занурте кінець нитки в лак, щоб захистити її від перетирання і зміцнити, що дозволить вам набагато швидше протягнути її в голку. Бажано дати нитці висохнути протягом декількох хвилин.

Прозорий лак для нігтів добре працює на ювелірних виробах. Біжутерія має погану звичку швидко тьмяніти, тому ви можете покрити її шаром такого лаку, щоб зберегти колір довше.

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Ніколи не буває сприятливого часу для того, щоб ваші колготки або панчохи почали розповзатися, але прозорий лак для нігтів може врятувати ситуацію. Він на кілька годин утримає колготки від подальшого розриву. Для тих, хто не має часу переодягнутися, це може бути корисним рішенням.

Такі речі, як шнурки та мотузки, люблять природним чином починати рватися, до того, як ви будете до цього готові. Прозорий лак для нігтів може відтермінувати розтріскування та розмотування. Просто занурте кінці будь-якої нитки, шнурка чи мотузки в лак і дайте їм висохнути перед використанням або носінням.

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Якщо ви відчуваєте, що гвинтик на якомусь дрібному предметі, наприклад, окулярах, розбовтався, можна швидко закріпити його прозорим лаком для нігтів, доки ви не зможете повністю оновити або замінити його. Це працює з будь-якими предметами, але переконайтеся, що ви не довіряєте прозорому лаку для нігтів роботу, з якою він не може впоратися, наприклад, спробувати зафіксувати важкі або великі предмети.

Прозорий лак для нігтів може слугувати буфером між вами, вашим одягом та іншими предметами. Наприклад, якщо ви носите прикрашені туфлі з довгою сукнею, просто нанесіть шар прозорого лаку поверх будь-яких прикрас, стразів або коштовного каміння. Ви не зможете побачити прозорий лак, але він стане бар'єром, який не дасть тканині зачепитися або порватися. Так само вдома ви можете використовувати прозорий лак для нігтів як буфер при відколах на дерев'яних меблях або інших невеликих поверхнях, щоб ніхто не поранився і не порізав одяг.

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