Допоможе пінка для гоління: несподіваний хокейний лайфхак для автомобілістів

Запотіванню скла в автомобілі в холодну пору року може запобігти не лише котячий наповнювач в салоні автівки, а й звичайний гель для гоління.

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Як пише профільне видання «Твоя машина», експерти Королівського автомобільного клубу (RAC) поділилися ефективною порадою, якою користуються й хокеїсти, щоб запобігти запотіванню масок для обличчя під час гри.

Цьому може запобігти нанесення невеликої кількості піни для гоління на вітрове скло автомобіля, що створити захисний бар’єр. Водіям радять нанести невелику кількість піни для гоління на чистий рушник і ретельно розподілити по всьому вітровому склу автомобіля, після чого протерти скло іншим чистим рушником. Піна формує гідрофобну плівку, яка відштовхує вологу і не дає змоги накопичуватися конденсату на вікнах.

До речі, подібний ефект створює й звичайна зубна паста, а також обробка скла спиртом або оцтом.

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Фото Pixabay

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